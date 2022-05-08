Звездные музыканты из U2 побывали в Ирпене и Бычи
Боно и Эдж приехали поддержать украинцев. Фото: Александр Павлюк
Пол Хьюсон — Боно и Дэвид Эванс — Эдж — солист и гитарист легендарной группы «U2» приехали со словами поддержки и предложением помощи.
Певец побывал в Ирпене и Бычи и собственные глаза увидел последствия вторжения российских войск в мирные украинские города.
Глава Киевской областной военной администрации показал ирландским гостям разрушенные жилые комплексы и рассказал о планах восстановления области.
Председатель Киевской областной военной администрации Фото: Александр Павлюк
Сегодня Украина защищает весь цивилизованный мир. На коне стоит будущее всей демократии. Мы будем бороться до последнего, но каждый день мы теряем лучших сыновей и дочерей. И чем больше известных людей увидит воочию военные преступления российской армии, тем больше людей в мире узнают правду и тем скорее мы победим. Нам очень важна такая поддержка и помощь», — прокомментировал визит известного певца Александр Павлюк.
В Бучи певец пообщался с отцом Андреем. Фото: Бучанский городской совет U2 побывали в Ирпене и Бычи» />
В Бучи певец пообщался с отцом Андреем. Фото: Бучанский городской совет
Как сообщили в Бучанском городском совете, музыкант во время общения с настоятелем Храма святого апостола Андрея Первозванного отцом Андреем узнал о зверствах рашистов в городе, последствиях российского вторжения в общину, убитых мирных жителей
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Боно в Ирпене. Фото: Александр Маркушин
Боно в Ирпене. Фото: Александр Павлюк
«С гостями из Ирландии обсудили возможность проведения благотворительных концертов группы для сбора средств на восстановление инфраструктуры Ирпеня, в частности нашего Дома культуры,— отметил мэр Александр Маркушин. — Невероятно приятно ощущать поддержку всего мира и таких людей!»,— написал он.