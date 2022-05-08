Звездные музыканты из U2 побывали в Ирпене и Бычи

magictr | 08.05.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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Боно и Эдж приехали поддержать украинцев. Фото: Александр Павлюк

Пол Хьюсон — Боно и Дэвид Эванс — Эдж — солист и гитарист легендарной группы «U2» приехали со словами поддержки и предложением помощи.

Певец побывал в Ирпене и Бычи и собственные глаза увидел последствия вторжения российских войск в мирные украинские города.

Глава Киевской областной военной администрации показал ирландским гостям разрушенные жилые комплексы и рассказал о планах восстановления области.

Звездные музыканты из U2 побывали в Ирпене и Бучи

Председатель Киевской областной военной администрации Фото: Александр Павлюк

Сегодня Украина защищает весь цивилизованный мир. На коне стоит будущее всей демократии. Мы будем бороться до последнего, но каждый день мы теряем лучших сыновей и дочерей. И чем больше известных людей увидит воочию военные преступления российской армии, тем больше людей в мире узнают правду и тем скорее мы победим. Нам очень важна такая поддержка и помощь», — прокомментировал визит известного певца Александр Павлюк.

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В Бучи певец пообщался с отцом Андреем. Фото: Бучанский городской совет U2 побывали в Ирпене и Бычи» />

В Бучи певец пообщался с отцом Андреем. Фото: Бучанский городской совет

Как сообщили в Бучанском городском совете, музыкант во время общения с настоятелем Храма святого апостола Андрея Первозванного отцом Андреем узнал о зверствах рашистов в городе, последствиях российского вторжения в общину, убитых мирных жителей » src=»/wp-content/uploads/2022/05/zirkovi-muzikanti-znbspu2nbsppobuvali-vnbspirpeni-tanbspbuchi-1056343.jpg» alt=»Звездные музыканты с U2 побывали&&b> Боно в Ирпене. Фото: Александр Маркушин

Звездные музыканты по&nbsp&nbsp Бучи

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Боно в Ирпене. Фото: Александр Маркушин

Звездные музыканты по&nbsp&nbsp Бучи

Боно в Ирпене. Фото: Александр Павлюк

«С гостями из Ирландии обсудили возможность проведения благотворительных концертов группы для сбора средств на восстановление инфраструктуры Ирпеня, в частности нашего Дома культуры,— отметил мэр Александр Маркушин. — Невероятно приятно ощущать поддержку всего мира и таких людей!»,— написал он.