Звездная балетная пара представляет маленькие шедевры современной хореографии
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Екатерина Кухарь и Александр Стоянов в спектакле «Кармен-сюита» Фото: Национальная опера Украины
12 ноября на сцене Национальной оперы Украины поклонники балета смогут посетить спектакли «Кармен-сюита» и «Дети Ночи» (первое действие) при участии ведущих солистов балета, народных артистов Украины Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Показ состоится в рамках первого дня Международного Фестиваля «Серж Лифар де Ладанс».
Балетный спектакль «Кармен-сюита» »является одной из самых интересных интерпретаций знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен», созданная в 1967 году композитором Родионом Щедриным для легендарной Майи Плисецкой. Балетмейстером постановщиком спектакля стал испанец Альберто Алонсо. Спектакль имел большой успех и нашел свое дальнейшее воплощение на сценах многих театров мира.
«Кармен-сюиту» впервые увидели киевляне в мае 1973 года. Постановщики спектакля взяли за основу хореографию Альберто Алонсо, но несколько изменили трактовку партий под киевских исполнителей. Поэтому, по свидетельствам критиков, киевский спектакль не дублировал московский, а стал новым прочтением истории любви страстной Кармен и сержанта Хозе.
Роль Кармен одна из самых любимых для Екатерины Повар. Фото: Национальная опера Украины.
«Хореографический язык балета способствовал большой убедительности образов. В пластике Кармен органически соединились энергия движения, неповторимость поз и дух фламенко… Лиризмом и страстью пропитана партия Хозе, впервые в жизни познавшего всепоглощающее чувство любви и одновременно боль измены. Эффектна партия мужественного тореадора Эскамильо…»,— отмечает искусствовед Светлана Горяна.
С первых дней спектакль покорил киевскую публику, не исчезает интерес к постановке и у нынешних зрителей. Знаковым является балет и для примы-балерины Екатерины Повар, который по ее словам она безгранично любит за невероятный темперамент, музыку Жоржа Бизе, хореографический текст с острой современной пластикой…
из спектакля «Дети ночи» Фото: Национальная опера Украины
Роль ревнивого солдата Хозе исполнит ведущий солист балета Ярослав Ткачук, в роли Тореодора Эскамильо— Александр Стоянов.
Во второй части вечера зрители смогут увидеть знаменитую балетную пару во фрагменте неоклассического балета «Дети ночи» на музыку Антонио Вивальди и Макса Рихтера, которая имела большой успех на премьерном показе в 2018 году. Хореографом— постановщиком спектакля является солист балета Staatsbalett Berlin Александр Абдукаримов.
По словам постановщика на создание балета его вдохновила древнегреческая легенда об Андрогинах, мифических существах, которые когда-то владели двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове, но за неповиновение Зевс наказал их и разделил на две части. С этого времени каждая из частиц вынуждена искать свою половинку. -suchasnoyi-horeografiyi-6185006.jpg» alt=»Звездная балетная пара представляет маленькие шедевры современной хореографии» />
Во второй части вечера зрители увидят 1 действие балета «Дети ночи». Фото: Национальная опера Украины
Фраза «Найти свою половинку» появилась благодаря именно этой легенде…
« Дети ночи — это существа, которые появляются с ночи — это человеческие страхи, сомнения, которые пытаются соблазнить в темное время суток любящую пару. Это те препятствия, которые встречаются в жизни любой пары»,— рассказывает о спектакле премьер балета Александр Стоянов.
В связи с введением красной зоны оба спектакля будут выполняться под фонограмму.
Напоминаем, что с 11 ноября снова работает пункт экспресс-тестирования на COVID-19 в фойе Национальной оперы Украиныи. Стоимость услуги — 250грн.
Детальную информацию о правилах посещения можно узнать на сайте театра:
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»