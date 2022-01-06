Золушка, шпионки и пандемическая секта: что нового в кино
Традиционно в четверг на широкие экраны выходят новые ленты. Фото из открытых источников
Традиционно в четверг на широкие экраны выходят новые ленты. В начале 2022 года зрителям предлагают посмотреть новый римейк известной сказки, биографическую драму об отце-тренере, приключения соблазнительных шпионов, триллер об опасном авантюризме, боевик о катастрофе, картина о секте в мире.
Семейное фэнтези «Три орешка для Золушки»
Литовско-норвежский римейко одноименной сказки, вышедшей на экраны в 1973 году . Оригинальный фильм снимали совместно Чехословакия и ГДР. На протяжении многих лет является самой популярной зимней сказкой во многих странах Европы. Сыграть главную роль в новом фильме пригласили популярную норвежскую певицу Астрид Смепласс.
После смерти матери, а затем и папы, Золушка (Астрид Смепласс) осталась жить в родительском доме. Однако полноправной владелицей ей быть не суждено. Заправляет всем ее властолюбивая мачеха (Элен Доррит Петерсон), а настоящая хозяйка имения должна жить на правах служанки. Так и проходила жизнь Золушки в скорби и тяжелом труде, если бы не случайная встреча с принцем (Дженгиз Ал). Взаимная симпатия подарила ей надежду на лучшую жизнь. Тем временем в королевском замке созывают бал. Среди приехавших на него красавиц принц должен выбрать себе жену. Дочь мачехи Дора рассчитывает иметь успех на балу, самую же Золушку туда брать никто не планирует. tanbsppandemichna-sekta-shhonbspnovogo-vnbspkino-51ac7f0.jpg» alt=»Золушка, шпионки и пандемическая секта: что нового в кино» />
Биографическая драма >«Король Ричард: Воспитывая чемпионок»
Фильм об амбициозном тренере и отце Ричарде Уильямсе снял режиссер Рейнальдо Маркус Грин по сценарию Зака Бейлина. Ричард Уильямс (Вилл Смит) впервые приводил своих дочерей на тренировку только что им исполнялось четыре с половиной года. Тренер по теннису, он поставил себе цель воспитать чемпионок и ему удалось. Серена (Деми Синглетон) и Венера (Сания Сидни) Уильямс на сегодняшний день известны как самые успешные теннисистки мира. Сестры на двоих добыли в борьбе 4 олимпийские золотые медали и30 наград Турниров Большого шлема.
Комедийная мелодрама «Любовь как бестселлер»
Создана совместно кинематографистами из Мексики и Великобритании. Молодой, неопытный и неуверенный в своих силах писатель из Великобритании Генри (Сэм Клафлин) издает свой дебютный роман. Эта любовная история никому не интересна, поэтому книгу никто и не покупает. Однако в Мексике роман имеет огромный успех. Издатель настаивает, чтобы автор отправился туда с промотуром. По приезде на Генри ждут толпы фанаток, бесконечные автограф-сессии, а также понимание секрета успеха. Молодая и инициативная переводчица Мария сделала очень свободный перевод книги. Теперь вместо занудного философского повествования перед читателями разворачивается горячий эротический роман. Несмотря на очень разные взгляды на то, как должен выглядеть перевод, Генри и Мария вместе отправляются в тур по стране.
Триллер «355»
Во время съемок в фильме «Люди Икс: Темный Феникс» у Джессики Честейн возникла идея создать шпионский боевик вроде «Миссия Неосуществимая» или франшизы о Джеймсе Бонде, где главным персонажем была женщина. Название фильма — это сленговое слово, которое относят к любой женщине-шпионке. Над миром нависла опасность. По стечению обстоятельств единственные, кто может ее остановить — это пять женщин. Все они имеют опыт работы в спецслужбах. Их навыки, умения и знания бесценны. Вместе они составляют непобедимую силу, однако есть существенная преграда — они ненавидят друг друга. Поэтому, чтобы спасти мир, им придется найти общий язык.
Триллер «Аффект»
За игру в этой ленте актер Бен Вишоу (звезда лент «Парфюмер: История одного убийцы», «Облачный атлас» и трех последних картин о Джеймсе Бонде) был отмечен призом «Санденса» — крупнейшего фестиваля независимого кино в США. В центре сюжета — тихий и спокойный Джозеф, ведущий рутинную жизнь в Лондоне. В день рождения его не замечают коллеги, а раздражительные родители празднуют только для этого. Парня получает такой ход вещей, он врывается в опасные авантюры столицы, и даже ограбление банка не станет для него пределом.
Фильм вышел в ограниченный прокат. Его демонстрируют на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Боевик «Месть земли»
Через гору Юдан в Китае решено прокладывать туннель, поскольку она стоит на пути новой железнодорожной магистрали. Руководство подгоняет рабочих, стремясь выполнить план. Однако Ичжоу (Чжу Илун) понимает, какой может быть цена спешки. Он зная, какую опасность несет в себе гора. Проведение здесь взрывных работ без тщательных просчетов может окончиться трагедией. Вся команда рабочих остается работать в тоннеле на праздники. В гости к Ичжоу едет его отец Юньбин (Хуан Чжичжун), в прошлом высокопрофессиональный специалист по строительству железной дороги. После смерти матери у Ичжоу крайне плохие отношения с отцом, поэтому советов от него он точно не будет слушать. Приехав на место, пожилой мужчина становится свидетелем землетрясения. Катастрофа приводит к значительным разрушениям, среди которых обрушение тоннеля. Отец и сын станут рука об руку для спасения людей. -vnbspkino-feda39a.jpg» alt=»Золушка, шпионки и пандемическая секта: что нового в кино» />
Триллер и боевик «Антитила»
Картину снял режиссер Джон Кейес, для которого это 15-й полнометражный фильм. Роль главного антагониста досталась прославленному Джону Малковичу, двукратному номинанту на премию «Оскар».
Мир будущего разорен пандемией, стремительно истребляющей население последние полтора года. Единичные группы выживших вынуждены жить в постоянной борьбе. Аарон (Джон Малкович) возглавляет секту, которая будто бы знает путь к преодолению болезни. Он вместе со своими приспешниками охотится на Сару (Руби Модайн). Аарон убежден, что у девушки устойчивый иммунитет к болезни. Вместе со своим братом Сара убегает от вооруженных сектантов. Брата убивают в одной из перестрелок, а она следует через всю страну в поисках Бена (Джонатан Риз Майерс). Это друг покойного брата и бывший ФБРовец. Удаленное ранчо, на котором он живет, единственное место в мире, где девушка может чувствовать себя в безопасности.
«Вечерний Киев» подготовил подборку рождественских концертов, которые можно посетить в эти праздничные дни.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»