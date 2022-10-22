«Золотой мяч» получил форвард «Реала» Карим Бензема. «Эпоха Месси и Роналду прошла»
В 44-х матчах сезона француз забил 46 голов.
Фото https://upload.wikimedia.org A A+ A++ В Париже В Париже определили имя лучшего футболиста 2022 года. “Золотой мяч” поднял над головой французский легионер мадридского “Реала” Карим Бензема. Награду вручали в 66-й раз, но впервые в истории лучшего игрока определили по результатам игр в сезоне, а не в календарном году.
34-летний Бензема выиграл с “Реалом” Лигу чемпионов и испанскую Ла Лигу, став лучшим бомбардиром этих турниров. До сих пор он ни разу не попадал в тройку лучших, а предыдущий его личный рекорд. четвёртое место в 2021 году. Бензема — первый француз с 1998 года, выигравший “Золотой мяч”. Последним этот трофей завоевал Зинедин Зидан, и именно он вручал награду в 2022 году.
“Карим Бензема вполне закономерно завоевал “Золотой мяч”, — говорит Николай Медин, эксворотарь “Днепра” и сборной Украины — В 44-х матчах сезона француз забил 46 голов, но самое главное, что большинство этих голов были решающими. Бензема стал настоящим лидером “Реала”, ведет за собой всю команду, он хорошо видит поле, феноменально работает корпусом и поражает скоростью”.
“В отличие от прошлого года, когда поляку Роберту Левандовскому почему-то не вручили “Золотой мяч”, в этом году все было справедливо: Карим Бензема заслуженно стал лучшим игроком, — говорит Сергей Нагорняк, экспозащитник “Шахтера” и сборной Украины — Этот форвард вышел из тени Криштиану Роналду, достойно заменившего его в “Реале”. Он завершает феноменально атаки Королевского клуба. Бензема был на голову сильнее всех конкурентов.
В первую тройку также попали сенегалец Садио Мане, который в этом сезоне защищал цвета “Ливерпуля” и “Баварии”, а также бельгиец Кевин Де Брюйне из “Манчестер-Сити”. Впервые за последние 16 лет в двойку не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель “Золотого мяча” Роналду занял 20-е место, а владелец семи трофеев Месси не оказался даже в когорте 30 лучших.
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“Эпоха Месси и Роналду прошла, и наибольшие шансы их заменить имел бразилец Неймар, — считает Сергей Нагорняк. — Однако игрок ПСЖ не стал мировым лидером и вряд ли станет.
В то же время Бензему 19 декабря исполнится 35 лет, и долго он доминировать не будет. Сейчас самым вероятным кандидатом на звание Короля футбола несколько лет вижу француза Килиана Мбаппе, но ему следует сосредоточиться на футболе, а не участвовать в подковерных играх. В свои 23 года Мбаппе настаивает на продаже Неймара, выбирает тренера ПСЖ, а не выполняет основную роль на футбольном поле.
Лучшим вратарем мира стал бельгиец из мадридского “Реала” Тибо Куртуа, испанский представитель “Барселоны” Гави получил звание лучшего молодого игрока, а обладательницей “Золотого мяча” в женском футболе во второй раз подряд стала игрушка “Барселоны” и сборной Испании Алексия Путельяс.
Добавим, что во время церемонии на сцене в Париже выступил с речью обладатель “Золотого мяча — 2004” Андрей Шевченко, собравший овации зала, призвав мир помогать Украине одолеть российского врага.