Знаменитый шкафчик с петухом из Бородянки демонтировали для музея
ДСНС демонтировали знаменитый шкафчик. Фото: Музей Революции Достоинства
Кухонный шкафчик из Бородянки с керамическим петухом и посудой, которая стала символом устойчивости украинцев, переместили в музей по разрешению хозяев дома.
Музейщики провели «спецоперацию» по музеификации легендарного кухонного шкафа и сохранению всего его содержания. С сегодняшнего дня она находится в фондах Национального музея Революции Достоинства. Вместе с шкафом передан декоративный керамический петушок, который выстоял при взрыве рашистской авиабомбы. Об этом сообщила пресс-служба музея Революции Достоинства.
Шкафчик по разрешению владелицы квартиры Надежды Сватко демонтировали со всем ее содержимым: фарфоровой посудой, стеклянными окошками дверцы, баночками для специй, традиционными сувенирами и керамическим петушком. Это сделали из-за того, что здание, на котором держится шкафчик, находится в аварийном состоянии, стена вот-вот может рухнуть. Поэтому возникла необходимость спасти и сохранить этот уникальный символ сопротивления и устойчивости украинцев.
Прессслужба музея уточняет, что окрестная местность, руины зданий и сама стена с шкафчиком были задокументированы Dron.ua с помощью дрона для создания 3-D модели, осуществлено фото- и видеосъемку, зафиксировано размещение каждой детали. максимальной точностью. Также представители Музея Майдана и Довженко-Центра зафотографировали окружающую среду, собрали предметы и устные показания жителей близлежащих домов.
Операцию по музеефикации реализовали культурный институт «Межвухами» в партнерстве с Музеем Майдана, Штабом спасения наследия и ЧАО «Систем Солюшнс». Музеефикация стала возможной при содействии Бородянской поселковой ОТГ и Министерства культуры и информационной политики. Благодаря высокому профессионализму сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям бородянский символ устойчивости ныне стал достоянием музейного фонда Украины.
Эта первая экспедиция, которой Штаб спасения наследия вместе с партнерами начинают системную работу по сбору истории этой войны россии против Украины.
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Екатерина НОВОСВЕТНЯЯ, «Вечерний Киев» »