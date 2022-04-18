Знаковые монументы Киева защитили от возможных разрушений
Памятник Тарасу Шевченко надежно укреплен. Фото: Департамент культурного наследия
В столице продолжают укреплять памятники истории и монументального искусства местного и национального значения.
На днях завершили работы по защите памятников Основателям Киева на набережной Днепра, Григорию Сковороде, Колони права.
Агентством PR Batteries
Начали закрытие Памятного знака в честь основателей города Киева на Майдане Незалежности.
Силами работников Департамента охраны культурного наследия и Киевского научно-методического центра по охране, реставрации, использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий совместно с волонтерами, общественными организациями, благотворительными фондами, строителями и строительными организациями города. , Богдану Хмельницкому, Ярославу Мудрому, княгини Ольге, Петру Сагайдачному, Тарасу Шевченко, Леси Украинки, Николаю Лысенко, Ивану Котляревскому, Михаилу Грушевскому, Михаилу Булгакову и Николаю Гоголю, а также Прони Прокоповне Насонов >
Как это происходило, смотрите в фоторепортаже.
Кроме этого, совместно с соответствующими районными государственными администрациями защищены памятники Максиму Рыльскому в Голосеевском районе и Владимиру Вернадскому — в Святошинском, где укреплено и значительное количество монументов, не имеющих статус памяти. Также защищены музеи в Михайловском монастыре и в доме Петра І на Подоле. vid-mozhlivih-rujnuvan-730ad8e.jpg» alt=»Знаковые монументы Киева защитили от возможных разрушений» />
Памятник Ярославу Мудрому защитили «под ключ». Фото: Департамент культурного наследия
КАК УКРИПЛЮЮТ
Достопримечательности, в зависимости от их размеров, укрывают мешками с песком или строительными лесами, на которых закреплена опалубочная фанера. Или используют комбинированный метод — с учетом сильных ветров в столице в последнее время.
Помогают укреплять достопримечательности небезразличный бизнес, общественность и волонтеры. p>
К тому же свою помощь предложила итальянская фирма, специализирующаяся на создании 3D моделирования произведений архитектуры. На сегодняшний день выполняют 3D модели знаковых сооружений столицы. Такие модели дадут возможность восстановить их в случае повреждения или уничтожения. Список достопримечательностей для дальнейшего 3D моделирования согласовывается, работа продолжается.
На Контрактовой площади защитили статую САмсона. Фото: Департамент культурного наследия
КАК ИЗБИРАЛИ МОНУМЕНТЫ
В столице в настоящее время обезопасили от возможных разрушений 28 монументов.Об этом рассказал директор Департамента охраны культурного наследия КГГААлександр Никоряк интервью «УП. Жизнь».
Департамент создал приоритетный список из 10 самых старых объектов, которые находятся на учете в реестре памятников (памятники Богдану Хмельницкому, князю Владимиру, Лесе Украинке, Тарасу Шевченко и т.п.), а также добавили еще 20 знаковых объектов.
В перечень входили монумент Независимости («Стела») и Ледские ворота. Оба находятся на Майдане независимости. Однако их исключили из списка. По словам Никоряка, физически защитить монумент Независимости — проблематично, ведь высота памятника — около 40 метров. Установка защитной конструкции для такого большого монумента будет стоить очень дорого.
Напомним, на фасадах исторических зданий в Киеве запретили кондиционеры, утепление и остекление балконов
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»