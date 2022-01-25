Знаковой киевский художник и скульптор отмечает 90 лет
Сегодня Владимиру Мельниченко исполнилось 90 лет. Фото: АРВМ
Сегодня Владимиру Мельниченко исполнилось 90 годов.
Художник родился 25 января 1932 года в Киеве. На протяжении немецкой оккупации Киев жил в детском интернате. В 1950 году окончил Киевскую художественную школу им. Т. Шевченко.
1951 года поступил в Киевский государственный художественный институт, учился в мастерской на первом курсе М. Шаронова, Иржаковского, на третьем курсе у Татьяны Яблонской, с четвертого — мастера.
В 1954 году Владимир Мельниченко вместе с женой Адой Рыбачук едет на Баренцево море (Арктика) на преддипломную практику. Север произвел большое впечатление на художников и оказал большое влияние на мировоззрение, творческое наследие и на всю их дальнейшую жизнь. На севере художники создали много работ о жизни, философии и цивилизации ненцев. Пока это одни из немногих художественные антропологические материалы из истории этого народа. Некоторые работы, вдохновленные Севером, киевляне имели возможность увидеть в «Ягалерее» в 2019 году. 27 сентября 1959 года был основан Первый художественный музей в Арктике. Работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко составляли основу коллекции музея, они подарили 118 произведений живописи и графики.
Владимир Мельниченко работал в творческом тандеме с Адой Рыбачук. Все совместные работы — монументальные произведения, архитектура, скульптура и фильмы — подписывали аббревиатурой АРВМ. Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко работали с архитектором Авраамом Милецким как творческая группа с 1960 до 1982 года. В совместных работах главная роль была за Адой Рыбачук и Владимиром Мельниченко: элементах творчества, дизайна, синтеза цветной пластики и художественно-декоративных образов с архитектурой. Несколько их реализованных проектов Владимира Мельниченко и Ады Рыбака. Так, в 2019 году отреставрировали мозаичный комплекс фонтанов «Зари и Созвездие», расположенный перед Киевским Дворцом детей и юношества. А в прошлом году уникальные мозаики возродили на Центральном автовокзале. Также художники 13 лет работали над Стеной Памяти на Байковом кладбище. Ее постигла печальная судьба — советская власть похоронила рельефы под слоем бетона, объявив их «чужими принципам социалистического реализма». В 2021 году наконец-то начали открывать из-под бетона ее фрагменты.
Сегодня сохранением культурного наследия художников Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко занимается сообщество АРВМ. Для желающих периодически проводят экскурсии в мастерскую Владимира Мельниченко.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»