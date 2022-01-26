Знаковой киевский художник и скульптор отмечает 90 лет magictr | 26.01.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи На Киевщине задержали очередных угонщиков элитных авто (ФОТО) Комментариев нет | Ноя 6, 2018 В Киевской области обесточенными в результате непогоды остаются почти 80 населенных пунктов Комментариев нет | Дек 19, 2017 Пьяного Бородянского военного комиссара за рулем остановили патрульные полицейские (ФОТО, ВИДЕО) Комментариев нет | Фев 13, 2018 Большая цена побед. Украинская биатлонистка Анна Кривонос травмировала лицо при подготовке к сезону Комментариев нет | Окт 23, 2021 Об авторе magictr