«Зимний магнит столицы»: посмотреть на главную елку в общей сложности приехали более 4 млн человек
Софийская площадь. Фото: Киевский городской совет
В этом году праздничную локацию на Софиевской площади посетили гости из Украины и заграницы.
С 18 декабря по 16 января новогодней локацией, на Софиевской площади, прогулялись больше, чем четыре . Такие данные привела депутат Киевского городского совета Виктория Муха.
«Главная елка Киева — это действительно зимний магнит столицы. Праздничная локация уже не первый год входит в число самых красивых в Европе. И в этом году площадку посетили более четырех миллионов киевлян и гостей города со всего мира»,— поделилась Виктория Муха.
Сегодня праздничную площадку на Софиевской площади начали демонтировать. И если вы не побывали на самой главной новогодней локации Киева и не видели 31-метровую хвойную красавицу, то смотрите фоторепортаж со праздничной площадки.
Отметим, что столичная власть над повышением туристической привлекательности, стандартов гостеприимства и созданием комфортных условий как для жителей, так и для путешественников.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»