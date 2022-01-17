«Зимний магнит столицы»: посмотреть на главную елку в общей сложности приехали более 4 млн человек

magictr | 17.01.2022 | Новости | Комментариев нет

& ;Зимний магнит столицы»: посмотреть на главную елку в общей сложности приехали более 4 млн человек

Софийская площадь. Фото: Киевский городской совет

В этом году праздничную локацию на Софиевской площади посетили гости из Украины и заграницы.

С 18 декабря по 16 января новогодней локацией, на Софиевской площади, прогулялись больше, чем четыре . Такие данные привела депутат Киевского городского совета Виктория Муха.

«Главная елка Киева — это действительно зимний магнит столицы. Праздничная локация уже не первый год входит в число самых красивых в Европе. И в этом году площадку посетили более четырех миллионов киевлян и гостей города со всего мира»,— поделилась Виктория Муха.

Сегодня праздничную площадку на Софиевской площади начали демонтировать. И если вы не побывали на самой главной новогодней локации Киева и не видели 31-метровую хвойную красавицу, то смотрите фоторепортаж со праздничной площадки.

Отметим, что столичная власть над повышением туристической привлекательности, стандартов гостеприимства и созданием комфортных условий как для жителей, так и для путешественников.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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