Зимние праздники в Киеве: новогодние локации и развлечения
Главная елка сияет на Софиевской площади. Фото: Даша Гришина
В столице продолжаются зимние праздники — в программе более 270 новогодне-рождественских мероприятий, которые проходят во всех районах столицы.
Полный перечень утвержден распоряжением КГГА № 2657 .
Главная елка страны, которую украшают 20 тысяч красно-золотых игрушек и яркая гирлянда протяженностью 10 км в виде большого купола, торжественно открыта на Софиевской площади. Вокруг новогоднего дерева — самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Рядом оборудованы фотозоны, мастерскую, музей новогодних украшений, фудкорты и теплые зоны для отдыха. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому работает каток в виде тоннеля, а на Владимирском проезде — ярмарочный городок.
На Контрактовой площади работает праздничная локация «Рождество на Подоле» — с ледовым катком, большим снежным горком, аттракционами, резиденцию Святого Николая, фуд-зоной с домиками в стиле европейских ярмарок.
Во всех 10 районах столицы установлены новогодние елки: возле зданий районных государственных администраций в Дарницком, Деснянском, Оболонском, Печерском районах и парках города, в частности, Голосеевском парке, парках Отрадный и им. Николая Зерова в Соломенском районе, парка «Совки» в Святошинском районе, парка «Победа» в Днепровском районе, парка Воинов-интернационалистов в Дарницком районе, парка имени Тараса Шевченко, сквере им. Марии Заньковецкой на Печерске. На локации возле Арки дружбы народов гостей, которые будут прогуливаться по пешеходно-велосипедному мосту, ждет новогодняя елка, уютная лаунж-зона со столиками и горячими напитками. Как выглядят праздничные локации в разных уголках столицы.
8 муниципальных театров представляют 212 спектаклей, на которые пригласят около 30 тысяч маленьких зрителей— с соблюдением требований по ограничению количества зрительских мест во время пандемии. Перед началом спектаклей гостей ждут развлекательные программы, рождественские праздничные фотозоны, интересные квесты и веселые игровые программы.. А во время зимних каникул в культурно-зрелищных и досуговых заведениях проходят рождественско-новогодние праздники для детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке из числа учеников заведений общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования Киева. Напомним, что в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года киевский фуникулер будет работать круглосуточно. Также будет удлинена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.
Вместе с тем, во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».
Посетители и организаторы массовых мероприятий в период карантина должны соблюдаться ряд правил. Во время празднований не забываем о масковом режиме, физической дистанции, а также обрабатываем руки антисептиками. >, «Вечерний Киев»