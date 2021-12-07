Зимние каникулы в столице будут длиться две недели
Каникулы начнутся по графику. Фото: Борис Корпусенко
Каникулы для школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января включительно.
Обучение и перерыв между полугодиями проходят по графику.
«Причин для переноса начала каникул нет. Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19 и выйти из „красной“ зоны эпидемиологической опасности», — заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
По его словам, сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режимеиме, службы проводят постоянный мониторинг заведений среднего образования, контролируя динамику заболевания.
Заместитель председателя КГГА также отметил, что специалисты настойчиво рекомендуют максимально вакцинировать население для более безопасного протекания болезни и сохранения жизни.
В то же время Киев является лидером по вакцинации в Украине. Сейчас уже сделано более 3,1 миллиона прививок. Полностью вакцинировано почти 1,57 миллиона киевлян. Среди представителей образовательной отрасли вакцинировано почти 97%.
«Вакцинация облегчает течение болезни и спасает жизнь. Хотел бы напомнить, что нам нужно достичь общего показателя в 70%, как это указано в Национальном плане вакцинации против COVID-19. Поэтому призываю всех прививаться от коронавируса», — подчеркнул Валентин Мондриевский.
В Киеве во всех районах города продолжается процесс термомодернизации детских учебных заведений, начатый в 2015 году. В частности, сейчас утепляют школы и детсады Дарницкого района.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»