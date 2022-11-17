«Зерновое соглашение» продлено еще на 4 месяца, — Кубраков
В то же время РФ добилась разблокирования экспорта своего зерна и удобрений.
Фото из сообщения Александра Кубракова в Facebook A A+ A++ < /i>
Событие: Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в Facebook о продлении «зернового соглашения» еще на 120 дней.
Детали и комментарии: «Это решение было принято только в Стамбуле. Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция. Украинский агроэкспорт сегодня остается действенным инструментом противодействия мировому продовольственному кризису», — заметил он. По словам Кубракова, с 1 августа, с начала работы «зернового соглашения» и по сей день, из портов Большой Одессы вышло почти 460 судов с продовольствием. Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. Это значительный объем, но недостаточный. У мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. «Вместе с тем можно увеличить объемы нашего продовольствия для мира. Мы официально обратились к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев. Ожидаем их ответа. Также важно обеспечение эффективной работы совместного координационного центра. Внесли свои предложения по решение проблем. Должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия», — подчеркнул министр инфраструктуры. До полномасштабного вторжения Украина обеспечивала более 15% мирового экспорта кукурузы, более 10% — пшеницы, 15-20% — ячменя, 50% — подсолнечного масла.
Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил агентству AFP, что «зерновое соглашение» продлено на текущих условиях. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал это решение и добавил, что ООН «полностью отдана устранению остальных препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации», сообщает dw.com со ссылкой на агентство Reuters.
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Кремль неоднократно шантажировал, что выйдет из «зернового соглашения». 12 ноября Россия заявила, что ее основным условием для продления соглашения является выполнение меморандума с ООН о снятии ограничений по экспорту российской сельхозпродукции, в том числе зерна и удобрений. 14 ноября министры иностранных дел ЕС, США и Великобритании отметили в совместном заявлении, что международное сообщество должно поддержать «зерновое соглашение» и обеспечить доступ как украинской, так и российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В итоговой декларации саммита Большой двадцатки, который проходил 16-17 ноября на индонезийском острове Бали, приветствовался экспорт продовольствия в рамках «зернового соглашения», включая экспорт зерна и удобрений из РФ. 16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите, что поставки российских удобрений в страны Африки через Европу специальным коридором начнутся на следующей неделе.