Зерновое соглашение: МИД опроверг заявление Путина о якобы новых гарантиях от Украины
Сегодня из наших портов вышли еще 7 судов с продовольствием.
< strong>Событие: Украина не брала на себя никаких новых обязательств по выполнению зернового соглашения. Об этом в Facebook сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Подробности и комментарии: «Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения. Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновому маршруту опасности». . Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало», — написал спикер МИД. По его словам, Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. «В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция+решительные действия=результат», — заметил Олег Николенко. Напомним, вчера Владимир Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной «гарантий» о неиспользовании зернового коридора в военных целях.
Между тем Министерство инфраструктуры Украины сообщило в Facebook, что 3 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышло 7 судов с 290 тысяч тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы. Среди них ESENTEPE из 29 тыс. тонн семян подсолнечника в Оман и KEY KNIGHT с 67 тыс. тонн кукурузы для Китая. «С 1 августа 430 судов экспортировали 10 млн. тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы. В октябре объемы экспорта могли быть выше на 30-40%, если бы россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре», — говорится в сообщении.
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В комментарии BBC News Украина заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук отметил, что с июля до конца октября Украина экспортировала почти 13 млн тонн зерновых, львиная доля зерновых была вывезена морем. За этот период в прошлом году мы продали на внешние рынки 19,4 млн тонн. Марчук предполагает, что в случае, если зерновой коридор будет работать и дальше, то Украина сможет выйти на экспортные показатели довоенного времени, наверстаив то, что не смогла продать из-за блокирования портов в первые месяцы российской агрессии. По его словам, только августовский экспорт зерновых принес Украине около $1 млрд.