Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и еще нескольких странах
Что стало причиной увольнения?
Событие: Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти украинских послов. Они опубликованы на сайте Офиса президента.
Детали и комментарии: Подписаны указы об освобождении Евгения Перебийноса от должности посла Украины в Чешской Республике, Вячеслава Яцюка — с должности посла в Норвегии, Любви Непоп — от должности посла в Венгрии. Также президент уволил посла Украины в Индии, Мальдивах, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш по совместительству Игоря Полиха и посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Андрей Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года, за каденцию пятого президента Петра Порошенко. С ним было связано множество скандалов. В частности, Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» из-за того, что тот якобы не хотел ехать в Украину. После начала полномасштабной войны он неоднократно критиковал германское правительство и канцлера за промедление со снабжением нам вооружения. Кроме того, в одном из интервью немецкому журналисту Мельник заявил, что «пока нет доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев», но, по его словам, этот нарратив продвигают россияне, а в Польше, Германии и Израиле в это верят. В Польше это назвали фальсификацией истории. Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко тогда отметил, что слова Мельника «являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины».
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Несколько дней назад Андрей Мельник в разговоре с редакцией газеты SchwÄbische Zeitung отметил: «Я не принадлежу ни к одной партии, не был политиком и нет | в политику.Но моя работа дипломата здесь, в Германии, становится политической.Волей-неволей.Даже, если я этого и не хочу.По одной простой причине: потому что эта война – огромный шок для всех нас.Моя работа заключается в том чтобы люди здесь, в Германии, понимали, что означает самая кровавая война на нашем континенте со времен Второй мировой». Источники в Кабмине сообщают, что осенью Андрей Мельник может стать заместителем министра иностранных дел Украины. Якобы такое предложение сделал МИД президенту Украины.
Офис президента не сообщает о причинах увольнения послов. Напомним, в июне Зеленский издал указы об увольнении украинских послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане. Они также занимали должности длительное время и были назначены еще пятым президентом.