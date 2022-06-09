Зеленский ввел санкции против путина и его приспешников. В списке – почти 300 человек
Ограничения будут действовать бессрочно.
Фото ru.m. wikipedia.org A A+ A++
Событие:Владимир Зеленский подписал два указа о санкциях в отношении кремлевской верхушки. Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса президента.
Детали и комментарии: В частности, ограничения наложены на президента России путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря совета безопасности России Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра России Михаила Мишустина и ряд его заместителей, главу МВД России Владимира Колокольца. и других. В списке — 35 российских чиновников, причастных к агрессии против Украины.
Документ содержит 18 санкционных ограничений в отношении этих лиц, в частности: блокирование их активов и имущества на территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространство нашей страны; запрет на сделки по ценным бумагам; отказ в предоставлении виз; лишение государственных наград Украины и т.д.
Еще одним указом президент ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских государственных вузов и их руководителей, пишет Украинская правда. В список попали Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, столичный государственный технический институт Н.Е. Баумана, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и другие. В целом в списке СНБО — 236 российских вузов и 261 человек. Украинские образовательные, культурные и государственные учреждения должны разорвать все связи и соглашения, прекратить обмены, научное сотрудничество, спортивные контакты, заключенные с учебными заведениями РФ, указанными в перечне СНБО. убитых обнаружили в церкви
Санкции введены бессрочно. Указы вступают в силу со дня опубликования. Также Зеленский поручил МИД сообщить компетентным органам Евросоюза, США и других стран о введении санкций и поставить вопрос об аналогичных ограничительных мерах в отношении российских чиновников.
Кстати, вчера, 8 июня, Канада ввела новые санкции против РФ «в ответ на вопиющее и неоправданное вторжение россии в Украину», сообщает «Европейская правда» со ссылкой на МИД Канады. Новые ограничения налагают запрет на экспорт 28 услуг, необходимых для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги. Запрет направлен на отрасль, на которую приходится около 50% доходов федерального бюджета России.