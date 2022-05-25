Зеленский рассказал в Давосе, когда закончится война
По его мнению, это зависит от двух факторов.
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Событие: Президент Владимир Зеленский приобщился сегодня в формате видеосвязи к украинскому завтраку, проходившему в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Детали и комментарии: Глава нашего государства ответил на вопросы присутствующих о то, когда кончится война и от чего это зависит. А также о том, при каких условиях активная фаза боевых действий может перейти в дипломатические переговоры, в чем Украина нуждается от мира и в чем величайшая сила нашего государства в этой войне.
По словам Зеленского, окончание войны зависит от двух факторов. Во-первых, от желания стран Запада предоставлять все большее количество оружия и денег Украине. Во-вторых, — от желания самого руководства России ее завершить. Правда, Зеленский уточнил, что сейчас стоит вопрос, с каким именно президентом России придется в итоге договариваться, намекая на то, что путин не сможет долго удержаться в своем кресле. Зеленский рассказал, что путин до конца не понимает происходящего и живет в своей параллельной реальности. По его мнению, в мир реальных вещей российскому лидеру должно помочь вернуться его окружение. Тогда, по мнению нашего президента, можно попытаться пойти на дипломатические переговоры с этой «фигурой».
Под аплодисменты президент подчеркнул, что Украина не намерена идти на территориальные уступки. «Мы боремся на своей земле, за свою землю, за свое будущее. Когда Украина говорит, что хочет вернуть все свои территории, значит вернуть все свои территории, признанные международным сообществом, а значит и Крым в том числе», — заметил наш президент. Но, по его словам, если Россия согласится отвести свои войска к границам на 24 февраля 2022 года, то он готов рассмотреть вопрос возвращения остальных территорий методом дипломатических переговоров. В то же время глава государства отметил, что не видит заинтересованности России в переговорах. По его мнению, единственный положительный момент, что стороны начали говорить о разблокировании «Азовстали» и эвакуации людей.
читайте также: Российские оккупанты нанесли семь ракетных ударов по Запорожью и Кривому Рогу: есть и погибли.Также Зеленский посоветовал Западу быть объединенным. Упрекнул, что нашу страну не взяли в НАТО, не закрыли небо над Украиной, не дали боевые самолеты. Не миновал президент и поведение Венгрии. «Мы подошли к шестому пакету санкций против россии — эмбарго на нефть. Россия за это время уже заработала 200 миллиардов долларов. Введен ли шестой пакет? Нет. Потому что Венгрии что-то там не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир», — подчеркнул Зеленский. По словам президента, Украину устраивает политика Китая по поводу войны с россией, который держится в стороне от конфликта. «По крайней мере, это лучше, чем непосредственно помогать россии», — уверен президент. Для того чтобы Китай стал союзником Украины, нужно влияние на него США, считает глава государства.
Напомним, вчера в Давосе выступил известный финансист-миллиардер Джордж Сорос. Он заявил, что вторжение в Украину, возможно, явилось началом Третьей мировой войны. «И наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно быстрее победить путина. В этом суть», — подчеркнул он, пишет Европейская правда. Сорос отметил, что Путин, говорящий, что «спецоперация» в Украине идет по плану и достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой и готовится к переговорам о прекращении огня. «Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее становится путин, тем более непредсказуемым он становится», — подчеркнул финансист.