Зеленский предоставил гражданство Украины российскому журналисту Невзорову
Это вызвало неоднозначную реакцию в нашем обществе.
Фото с сообщению Невзорова в Facebook A i class=»fa fa-star-o»>
Событие: Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии. Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко в Telegram.
Подробности и комментарии: По словам Геращенко, глава государства подписал соответствующий указ за «выдающиеся заслуги» Невзорова перед нашей страной. «Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации», — написал Геращенко. Он напомнил, что 23 марта против Александра Невзорова следственный комитет России возбудил дело за дискредитацию вооруженных сил России. «За то, что он честно рассказал народу россии о варварской бомбардировке роддома в Мариуполе», — заметил советник министра МВД.
Напомним, Александр Невзоров был депутатом госдумы России четырех созывов. В марте этого года следственный комитет России обвинил его в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и возбудил против него уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в России в отношении которого открыли дело по новой статье о «фейках» о русской армии. В следкоме заявили, что Невзоров разместил «заведомо ложную информацию о преднамеренном обстреле вооруженными силами России роддома в Мариуполе». Впоследствии журналист сообщил, что находится в Израиле, и пока окончательно не решил, стоит ли возвращаться в Россию. МВД России объявило его в розыск 4 мая, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста, пишет glavcom.ua.
В настоящее время на сайте президента указ о предоставлении гражданства супругам Невзоровых не обнародован. Ранее в российских СМИ появилась информация, что Невзоров подал заявку в МИД Украины о предоставлении ему гражданства. «Что такое война в Украине? Это преступление. Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и тот, кого он убивает, или пытаются убить. Преступник – Россия. Жертва – Украина. Это невозможно отрицать или опровергнуть. Это факт. Ну , а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву», — отреагировал Невзоров в Telegram на информацию о предоставлении ему гражданства. По словам журналиста, если бы каждый из 140 миллионов россиян прикрыл собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, ни сотен тысяч трупов. «Я становлюсь на сторону жертвы. И я очень благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, которые позволили мне занять среди них место», — подчеркнул Невзоров.
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Новость о предоставлении Невзорову гражданства вызвала неоднозначную реакцию в нашем обществе. «Мне вот интересно. Овсянникова, Невзоров, Пионтковский, Швец и другие российские оппозиционеры каждый день на наших телеканалах. Вся оппозиционная рать россии решила перекатывать в Украину в телевизор и мы этому способствуем? Если есть желание сбросить путина, то это нужно делать им не в Киеве» , а в Москве.Потому что я уже читаю сегодня в ленте одобрительные посты от коллег Невзорова по цеху о его профессионализме и т.д.. Нам ждать авторскую программу Невзорова на ТВ до уже существующих авторских программ российских журналистов?Что-то мне это очень напоминает последние так лет с 18 после Оранжевой революции.Тогда также куча гастролеров у нас появились и в медиа, и во власти позже (уже после 2014 года). — написал в Facebook политический эксперт Валерий Клочок.
По мнению эксперта Евгения Дубогрыза, это очень тревожный сигнал. «Президент, насколько я понимаю, очень чувствителен к настроениям избирателей, к одобрению избирателями, к таким вот «рейтинговым» вещам. То есть такой персональный указ издан, потому что есть ожидания, что подавляющее большинство избирателей, украинцев, это одобрят. Несмотря на войну, несмотря на постоянные» убийства, пытки, насилие россиянами наших сограждан… Это сигнал, что очень много украинцев очень хотят в русский мер. россии», «вы ничего не понимаете, ххлытупы». Которое видел и чувствовал каждый, хоть раз взаимодействовавший с россиянами. Это страшно», — написал он в Facebook.