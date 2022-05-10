Зеленский предложил Нидерландам и Германии присоединиться к восстановлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Нидерландам и Германии присоединиться к восстановлению Украины, в частности, в рамках инициативы по патронату над украинскими регионами или секторами экономики.
Об этом Зеленский сказал во время встречи 10 мая в Киеве с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстроем, передает Офис президента.
Глава государства особо отметил важность разработки международного плана послевоенного восстановления Украины вроде исторического Плана Маршалла.
"Личные визиты в Киев – важный жест солидарности с Украиной со стороны ваших государств – наших союзников и партнеров”, – добавил. Зеленский.
"Это инвестиции в стабильность центра и востока Европы": Зеленский о плане восстановления Украины
Что известно
- 23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала план восстановления регионов, пострадавших в результате войны с Россией. В этот процесс будут вовлечены западные государства, которые помогут с финансированием и специалистами. По его словам, Британия подтвердила готовность к патронату над Киевской областью, а Швеция – над Николаевской. Участие в плане восстановления Украины согласились принять Испания и некоторые другие государства.
- 28 апреля премьер-министр Болгарии Кирилл Петков сообщил, что Болгария станет участницей плана восстановления Украины и предоставит финансовую и другую помощь для восстановления одного из южных. украинских регионов.
- 4 мая министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия готова присоединиться к послевоенному восстановлению Украины совместно с другими государствами и будет поддерживать ее вступление в Европейский Союз.
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