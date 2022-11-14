Зеленский посетил уволенный Херсон. В Москве отреагировали с возмущением
Во время поездки, которая длилась около 30 минут, президент вручил награды украинским защитникам.
Событие: В понедельник, 14 ноября, через три дня после деоккупации президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских захватчиков Херсон. Об этом сообщает «Укринформ».
Детали и комментарии:«Все рискуют: военные рискуют каждый день, журналисты рискуют. Ведь вы тоже здесь, мы говорим о Херсоне. Мне кажется, надо здесь быть, поддерживать херсонцев, поддерживать людей. Чтобы они чувствовали, что мы не только об этом говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, поднимаем наше знамя. А еще очень хочется получить эмоции, энергии от людей. Это тоже мотивирует», – сказал глава государства журналистам в Херсоне.
А когда его спросили, зачем было так рисковать и ехать в областной центр, находящийся в зоне досягаемости российской артиллерии, в шутку ответил: «А как же арбузы?»
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Зеленский в социальных сетях опубликовал фото из освобожденного города, подписав: «Херсон – это Украина».
Во время своей первой поездки в Херсон, которая длилась около 30 минут, президент вручил награды украинским защитникам. Он также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку нашей страны в войне против России.
«Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – сказал глава государства.
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Отвечая на вопрос журналистов, куда дальше могут продвигаться украинские войска, он сказал: «Не Москва… Нас не интересуют территории другой страны».
В Кремле с возмущением отреагировали на визит Зеленского де Херсона. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оказался немногословным во время комментирования российским пропагандистам этого события. Он не сумел придумать ничего лучшего и сказал, что «Херсон – территория РФ».
«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации», – сказал пресс-секретарь Путина российским журналистам.
Пропагандистские медиа также не многословно прокомментировали сегодняшнюю поездку Зеленского в освобожденный украинский Херсон. В частности, РИА «Новости» выдало короткое сообщение под названием «В Кремле напомнили Зеленскому о принадлежности Херсона». Текст фактически состоит из одного предложения о том, что Дмитрий Песков «не стал комментировать поездку Зеленского в Херсон, но напомнил, что это территория РФ».