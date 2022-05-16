Зеленский назначил нового командующего Сил территориальной обороны
Что известно о генерал-майоре Игоре Танцуре?
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Событие:Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцура, сообщил Генштаб в Facebook со ссылкой на указы президента.
Детали и комментарии: В этой должности он заменил бригадного генерала Юрия Галушкина, который был назначен 1 января 2022 года. Известно, что 55-летний Игорь Танцура родился на Черниговщине, он — опытный военный, участник русско-украинской войны. В 2013 году возглавлял 169 учебный центр «Десна» Сухопутных войск ВСУ. В 2019 году был начальником штаба — первым заместителем командующего Операцией объединенных сил, а до назначения руководителем ТрО — заместителем командующего Сухопутными войсками. 2 мая президент наградил Игоря Танцура орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Пока неизвестно, почему Юрий Галушкин отстранен от должности. Но на днях разгорелся скандал в 103-й бригаде Сил терробороны Львовщины. Жены и матери некоторых бойцов требовали вернуть своих мужей и сыновей с передовой, ведь их вроде бы незаконно и без соответствующего снаряжения отправили в зону боевых действий. В комментарии Эспрессо. Мероприятие пресс-секретарь 103 бригады ТрО Тарас Ищик рассказал, что мнение о том, что Силы терробороны ВСУ могут использоваться только в пределах своей области, ошибочно. «Поскольку для таких функций есть добровольческие формирования территориальных общин, которые, собственно, занимаются охраной и обороной территориальных общин», — подчеркнул он. Также Тарас Ищик отметил, что Силы терробороны ВСУ должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения задач по назначению: вещевым имуществом, заработной платой, питанием, автомобильной техникой, средствами индивидуальной защиты, стрелковым оружием и боеприпасами. «Что касается обучения, то все бойцы должны пройти базовую огневую, тактическую подготовку, курсы домедицинской помощи и другие базовые учения, согласно задачам, которые должны выполнять Силы ТрО», — подчеркнул он.
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Министр обороны Алексей Резников отметил в Facebook, что Силы ТрО — самый молодой род сил ВСУ, они совсем юны по меркам военного искусства. Ведь закон «Об основах национального сопротивления» вступил в силу 1 января 2022 года. «Начинать большое дело всегда непросто. За полтора месяца с момента создания была развернута командно-организационная структура Сил ТрО – более 170 воинских частей. Это позволило в течение недели уже во время полномасштабного российского вторжения принять в ряды терробороны более 100 тысяч человек. Это больше, чем численность армий львиной доли европейских стран На данный момент Силы ТрО – это 32 бригады, 25 из которых в полном составе или частью подразделений приняли непосредственное участие в боевых действиях. российского нашествия и сыграли важную роль во время обороны и освобождения этих регионов. заметил Резников. По его словам, силы ТРО ломают планы Кремля на линии фронта в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях. На временно захваченных врагом территориях бойцы ТрО вовлекаются в Движение сопротивления, российские кафиры ни секунды не чувствуют себя в покое. Сотни бойцов ТРО уже отмечены высокими государственными наградами. На их счету не только когда-то живая сила, но и множество бронетехники и даже самолеты русской армии.