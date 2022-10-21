Зеленский на встрече с американскими конгрессменами призвал передать Украине необходимое количество средств ПВО
Конгресс США до конца года может одобрить пакет помощи Украине еще на $50 миллиардов.
Событие:Вопрос передачи Украине систем ПВО в необходимом количестве и усиления санкционного давления на Россию обсудил Владимир Зеленский с членами Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом и Эриком Сволвелом во время встречи в Киеве. Об этом информирует пресс-служба президента.
Детали и комментарии:Глава государства подчеркнул, что визит конгрессменов в Украину особенно важен именно сегодня, когда Россия усилила террор против мирных городов и гражданской инфраструктуры, нанося удары ракетами и иранскими дронами.
«Это смелый шаг с вашей стороны, свидетельствующий о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины, подтверждает, что Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером», – отметил глава государства.
Владимир Зеленский проинформировал членов Палаты представителей о ситуации на передовой и первоочередных нуждах Вооруженных Сил Украины. Он высоко оценил поддержку Конгресса, президента США, его администрации и всего американского народа. При этом призвал наращивать помощь, чтобы приблизить мир.
Кроме того, Глава государства отметил важность передачи нам систем ПВО в необходимом количестве для создания над нашей страной воздушного щита, который должен защитить гражданское население и объекты критической инфраструктуры.
В ходе встречи обсуждались вопросы евроатлантической интеграции Украины и гарантий безопасности для нашего государства. Стороны согласились с недопустимостью ядерного шантажа со стороны российского руководства.
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Собеседники обменялись мнениями по усилению санкционного давления на страну-агрессорку, что приобретает особое значение учитывая совершенные Россией в течение последних недель террористические атаки на мирное население и гражданские объекты в нашей стране. Президент особо отметил, что мир должен признать Россию государством-террористом.
Владимир Зеленский также отметил важность надлежащей подготовки Украины к зиме и необходимость оперативного восстановления энергетической инфраструктуры, подвергшейся разрушениям. Он выразил надежду, что Соединенные Штаты примут активное участие в восстановлении нашего государства.
Американские конгрессмены заверили в непреклонной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и отметили важность восстановления территориальной целостности нашего государства.
Тем временем Конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине на 50 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал NBC. Парламентарии размышляют над вариантом на фоне предстоящих промежуточных выборов. Есть опасения, что новый состав займет в январе более сдержанную позицию по поддержке Киева. Законодатели рассчитывают выделить Украине миллиарды долларов до конца года.
В Госдепе США заявили, что независимо от того, как закончатся выборы в Конгресс, поддержка Украины со стороны США останется нерушимой.