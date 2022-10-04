Зеленский издал указ, которым сделал невозможным проведение переговоров с путиным
В общей сложности в указе есть пять важных пунктов.
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Фото из Википедии. A A+ A++
Событие: Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны «О действиях Украины в ответ на попытку российской федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности». p>
Детали и комментарии:Само решение СНБО приняло 30 сентября, в день, когда президент РФ объявил о незаконном «присоединении» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей к России. И вот теперь документ обнародован на сайте президента.
Первым пунктом в указе констатируется невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский уже говорил об этом в обращении к украинцам, но теперь это закреплено законодательно. Он отмечал, что переговоры невозможны именно с путиным, а не с другим российским президентом.
Второй пункт — одобрение текста Совместного обращения президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины в Организацию Североатлантического договора. Это касается заявки Украины на вступление в НАТО в ускоренном виде — без ПДЧ.
Третий — поручение правительству подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии российской федерации, усиление военной поддержки по наращиванию украинских оборонных возможностей, содействие развитию оборонно-промышленно и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих.
читайте также: ВСУ отбили 5 атак, сбили штурмовик и вертолет противника и освободили еще одну деревню на Херсонщине <Четвертый &mdas> поручение в условиях эскалации со стороны российской федерации Кабинета Министров обеспечить усиление обороноспособности государства путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине.
Пятый — рекомендовать Верховной Раде Украины с целью повышения устойчивости государства ускорить принятие соответствующих законопроектов относительно надлежащего санкционного и иного реагирования на эскалацию со стороны российской федерации.
После того, как Украина подписала заявку на вступление в НАТО, ее решение сразу поддержали девять из 30 стран Североатлантического союза. Для вступления требуется согласие всех членов.