Здание гимназии на Дарнице увеличат на один этаж и сделают утепление
Школа, которую ждет перестройка. Фото Дарницкой РГА
В Дарницком районе одну из школ ждет перестройка. Таким образом будет увеличена ее мощность.
На днях вышло распоряжение КГГА о реконструкции здания среднего общеобразовательного учреждения «Славянская гимназия» с надстройкой 4-го этажа.
Проектирование перестройки школы, расположенной на улице Драгоманова, 10-в начнут в 2022 году, а сама реконструкция должна состояться до конца 2023 года. Благодаря надстройке четвертого этажа в этом учебном заведении появится 540 новых учебных мест.
В Дарницкой РГА говорят, что такое архитектурное решение — надстройка этажей — является актуальным для плотно застроенных районов города. Только в Дарницком районе возможно перестроить еще 10 школ по типовому проекту реконструкции, что позволит увеличить мощность заведений на дополнительные шесть тысяч мест. , а наоборот— после проведения термосанации помещений, значительно уменьшится использование энергопотребления.
В Дарницком районе в 2020 году уже успешно реализован подобный пилотный проект по реконструкции гимназии № 315 с 4 этажей. Работы длились почти 5 месяцев. Надстройка дополнительного этажа дала возможность увеличить мощность заведения с 1260 до 1880 мест.
В школе состоялось выездное совещание Дарницкой РГА, посвященное предстоящей реконструкции. в микрорайоне Позняки-2.
Екатерина НОВОРОННЯ, «Вечерний Киев»