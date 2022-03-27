Завтра усиленный комендантский час в Киеве и области не будет вводиться
27.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Днем можно передвигаться по столице. Фото: Борис Корпусенко
Днем в воскресенье по столице и в области можно будет передвигаться.
Как сообщило военное командование, комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет.
Время комендантского часа останется в обычном режиме — с 20:00 до 7:00.
Напомним, сегодня в столице работает вся коммунальная инфраструктура, открытые Северный и Дарницкий мосты.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»