Завтра усиленный комендантский час в Киеве и области не будет вводиться

magictr | 27.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Завтра посыл ;Киеве и области не будет вводиться

Днем можно передвигаться по столице. Фото: Борис Корпусенко

Днем в воскресенье по столице и в области можно будет передвигаться.

Как сообщило военное командование, комендантский час в Киеве и области, завтра днем ​​вводиться не будет.

Время комендантского часа останется в обычном режиме — с 20:00 до 7:00.

Напомним, сегодня в столице работает вся коммунальная инфраструктура, открытые Северный и Дарницкий мосты.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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