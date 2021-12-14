Завтра в столице почтят участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Мемориальный курган «Героев Чернобыля». Фото из архива КГГА
К Дню празднования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, который отмечается ежегодно 14 декабря, в Киеве состоится ряд мероприятий.
14 проспект, 17 состоятся церемония возложения цветов к Мемориальному кургану «Героев Чернобыля»и до памятного знака«Воинам Чернобыля» на территории Мемориального комплекса жертвам Чернобыльской катастрофы.
В течение декабря районные в городе Киеве государственные администрации проводят мероприятия по чествованию участников ликвидации последствий аварии на АЭС в районах города Киева в соответствии с утвержденными планами мероприятий.
Департамент образования и науки, молодежи и спорта, районные в Киеве государственные администрации и общественные организации города Киева проводят в онлайн-формате встречи с участниками ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС в общеобразовательных учебных заведениях.
Напомним, что Чернобыльской АЭС произошло 26 апреля 1986 года. В результате катастрофы прямого радиационного поражения потерпела двенадцатая часть территории Украины, где пострадали 3,2 млн человек, среди которых более 1 млн — это дети. Накануне 35-й годовщины катастрофы на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС Государственный архив г. Киева презентовал онлайн архив «Чернобыль. Хроника Киева», в который вошли документы период от 30 апреля 1986 года конца сентября 1998 года и освещают мероприятия города по ликвидации последствий аварии. День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской Именно в этот день 34 года назад завершилось строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, авария которого в 1986-м повлекла за собой масштабную экологическую катастрофу.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»< /p>