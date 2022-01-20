Завтра в Киеве снова отменят ряд рейсов городской электрички
20.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Электрички не будут ходить по техническим причинам. Фото: архив «Вечернего Киева»
В пятницу, 21 января, отменяется курсирование четырех утренних и четырех вечерних рейсов городской электрички.
В Киевпасстрансе объясняют это техническими причинами. В коммунальном предприятии извиняются за неудобства, которые, кстати, пассажиры завтра будут испытывать уже пятый день подряд из-за отмены отдельных рейсов городской электрички.
Итак, утром 21 января не будут ходить поезда:
- №7307 (06:03) от станции «Дарница»;
- №7308 (06:54) от ст. «Киев-Волынский»;
- №7315 (07:51) от ст. «Дарница»;
- №7316 (8:12) от ст. «Киев-Волынский».
Вечером 21 января отменяются рейсы:
- №7416 (16:18) от ст. «Борщаговская»;
- №7423 (17:11) от ст. «Дарница»;
- №7424 (17:55) от ст. «Борщаговская»;
- №7431 (19:01) от ст. «Дарница».
Однако есть хорошая новость. С 20 января начали работу новые автобусные маршруты обычного режима движения №№ 22, 36, 50.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»