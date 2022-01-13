Завтра в Киеве отменят ряд рейсов городской электрички
13.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Рейсы отменены по техническим причинам. Фото: Борис Корпусенко
В пятницу, 14 января, по техническим причинам отменяется курсирование четырех утренних и четырех вечерних рейсов городской электрички.
В Киевпасстрансе извиняются за временные неудобства.
Утром 14 января не будут ходить электрички:
- №7307 (06:30) от станции «Дарница»;
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- №7315 (07:51) от ст. «Дарница»;
- №7316 (8:12) от ст. «Киев-Волынский».
Вечером 14 января отменяются рейсы:
- №7416(16:18) от ст. «Борщаговская»;
- №7423 (17:11) от ст. «Дарница»;
- №7424 (17:55) от ст. «Борщаговская»;
- №7431 (19:01) от ст. «Дарница».
Между тем в Киевской детской железной дороге сообщили, что шесть праздничных поездов будут курсировать ежедневно по зимнему маршруту до 30 января.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»