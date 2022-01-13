Завтра в Киеве отменят ряд рейсов городской электрички

magictr | 13.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Завтра у&nbкас;Киеве ряд рейсов городской электрички

Рейсы отменены по техническим причинам. Фото: Борис Корпусенко

В пятницу, 14 января, по техническим причинам отменяется курсирование четырех утренних и четырех вечерних рейсов городской электрички.

В Киевпасстрансе извиняются за временные неудобства.

Утром 14 января не будут ходить электрички:

  • №7307 (06:30) от станции «Дарница»;
  • №7315 (07:51) от ст. «Дарница»;
  • №7316 (8:12) от ст. «Киев-Волынский».

Вечером 14 января отменяются рейсы:

  • №7416(16:18) от ст. «Борщаговская»;
  • №7423 (17:11) от ст. «Дарница»;
  • №7424 (17:55) от ст. «Борщаговская»;
  • №7431 (19:01) от ст. «Дарница».

Между тем в Киевской детской железной дороге сообщили, что шесть праздничных поездов будут курсировать ежедневно по зимнему маршруту до 30 января.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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