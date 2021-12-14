Завтра в Киеве отменят 9 рейсов городской электрички
14.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Рейсы городской электрички отменят из-за ремонта. Фото: архив «Вечернего Киева»
Через ремонтные работы на колеях станции «Почайна» в среду, 15 декабря, отменят девять рейсов городской электрички, еще три поезда изменят свой маршрут.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе. В коммунальном предприятии извиняются за временные неудобства.
С 9:00 до 18:00 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
- №7410 Борщаговка — Дарница;
- №7414 Борщаговка — Дарница;
- №7416 Борщаговка — Дарница;
- №7418 Борщаговка — Дарница;
- №7419/7420 Дарница — Дарница;
- №7421/7422 Дарница — Дарница;
- №7502 Почайная — Дарница;
- №7413 Дарница — Киев-Волынский;
- №7507 — Троещина — Почайная.
Также меняется маршрут следования электропоездов:
- №7326 Киев-Волынский — Дарница (через з.п. Северная);
- №7328 Киев-Волынский — Дарница (через з.п. Северная);
- №7409 — Дарница — Киев-Волынский (через з.п. Северная).
Кроме того, 16 та 17 декабря отменяются рейсы:
- №7502 Почайная — Дарница;
- №7507 — Троещина — Почайна;
- №7321/7322 Дарница — Дарница;
- №7323 Дарница — Борщаговка;
- №7329 Дарница — Борщаговка;
- №7323 Киев Волынский — Дарница.
Также меняется маршрут следования электропоезда:
- №7330 Киев-Волынский — Дарница (через з.п. Северная).
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»