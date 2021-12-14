Завтра в Киеве отменят 9 рейсов городской электрички

magictr | 14.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Завтра у Киев Киев Киев  рейсов городской электрички

Рейсы городской электрички отменят из-за ремонта. Фото: архив «Вечернего Киева»

Через ремонтные работы на колеях станции «Почайна» в среду, 15 декабря, отменят девять рейсов городской электрички, еще три поезда изменят свой маршрут.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе. В коммунальном предприятии извиняются за временные неудобства.

С 9:00 до 18:00 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

  • №7410 Борщаговка — Дарница;
  • №7414 Борщаговка — Дарница;
  • №7416 Борщаговка — Дарница;
  • №7418 Борщаговка — Дарница;
  • №7419/7420 Дарница — Дарница;
  • №7421/7422 Дарница — Дарница;
  • №7502 Почайная — Дарница;
  • №7413 Дарница — Киев-Волынский;
  • №7507 — Троещина — Почайная.

Также меняется маршрут следования электропоездов:

  • №7326 Киев-Волынский — Дарница (через з.п. Северная);
  • №7328 Киев-Волынский — Дарница (через з.п. Северная);
  • №7409 — Дарница — Киев-Волынский (через з.п. Северная).

Кроме того, 16 та 17 декабря отменяются рейсы:

  • №7502 Почайная — Дарница;
  • №7507 — Троещина — Почайна;
  • №7321/7322 Дарница — Дарница;
  • №7323 Дарница — Борщаговка;
  • №7329 Дарница — Борщаговка;
  • №7323 Киев Волынский — Дарница.

Также меняется маршрут следования электропоезда:

  • №7330 Киев-Волынский — Дарница (через з.п. Северная).

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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