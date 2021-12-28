Завтра в Киеве не будут звучать тревожные сирены
Киев заранее проинформируют на КГГА о дате и времени включения сирен. Фото из сети интернет
В Департаменте муниципальной безопасности опровергли информацию, которую подали некоторые СМИ, относительно включения систем оповещения именно 29 декабря.
На прошлой неделе отдельные медиа распространили информацию о том, что в Киеве завтра, 29 , включат тревожные сирены. Впрочем, эта информация неправдива: проверять системы оповещения в городе планируют, однако не 29 декабря. Об этом журналистке «Вечернего Киева» уточнили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
Поводом для распространения ложной информации явно стало сообщение о том, что в столице нарабатывают план проверки готовности тревожных сирен. Об этом писал и «Вечерний Киев». Однако мы отмечали, что дата для таких проверок только определяется, а 29 декабря — один из вариантов.
Сегодня в Департаменте нам уточнили, что в ближайшие дни эти сирены не будут включать. Когда же будет определена окончательная дата, всех жителей города предварительно сообщат.
Соответствующая информация будет распространяться на официальном сайте КГГА и в Департаменте муниципальной безопасности, по радио, телевидению и на информационных стендах во всех районах города. Киевлянам напомнят не волноваться из-за громких звуков и сохранять спокойствие, поскольку это всего-навсего проверка.
Отметим, вчера, 28 декабря, мэр Киева Виталий Кличко провел совещание относительно территориальной обороны столицы. Участники обсудили действия городских служб в случае различных вариантов развития ситуации и координацию всех структур и подразделений в условиях угрозы.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»