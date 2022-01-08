Завтра в Киеве изменит маршрут скоростной трамвай
Трамвай № 1 будет курсировать от станции «Старовокзальная» до улицы Зодчих. Фото: Киевпасстран
Трамвай № 1, соединяющий жилой массив Михайловская Борщаговка с метрополитеном и Центральным железнодорожным вокзалом, временно будет курсировать по сокращенному маршруту.
В воскресенье, 9 января, его движение организуют от станции «Старовокзальная» до улицы Зодчих. Для удобства пассажиров, маршруту будет присвоен номер 1К.
Изменение движения связано с реконструкцией трамвайного пути на улице Симиренко. В Киевпасстрансе извиняются за временные неудобства. В коммунальном предприятии также отмечают, что движение трамвайного маршрута №3 от станции «Ромена Роллана» до станции «Старовокзальная» останется без изменений. Одновременно из-за ремонта контактной сети на улицах Чернобыльской— Ирпенской, в ночь на 10 января изменят маршрут троллейбусы № 93Н.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»