Завтра начинается «Евровидение-2022»: когда выступает Украина и где посмотреть
Kalush Orchestra. Фото: eurovision.tv
Украинская группа Kalush Orchestra будет выступать под номером 6.
Уже завтра, 10 мая, в 22:00 в итальянском городе Турин пройдет первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2022».< /p>
Представитель от Украины, группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» будет выступать под номером 6. Кстати, по данным букмекеров, украинцы являются абсолютными фаворитами. Шансы группы на победу оцениваются в 45%. Для сравнения, на втором месте Италия, шансы которой оценивают в 13%.
Всего в первом полуфинале будут бороться за право представить свою страну в финале конкурса 17 участников.
Смотреть трансляцию можно будет на :
- телеканалы RU: КУЛЬТУРА или в приложении «Действие» в категории «Действие TV»;
- фейсбук-странице Евровидения;
- сайте Общественное Евровидение.
Комментировать шоу неизменный ведущий Тимур Мирошниченко, который более 15 лет является украинским голосом Евровидения.
Отметим, что в первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины.
Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять sms-сообщения на номер 7576с номером участника, за которого голосуете. Стоимость отправления с украинских операторов — 5,31 грн. с учетом НДФ и ПФ. Ограничение — 20 голосов с одного номера.
Второй полуфинал состоится 12 мая также в 22:00. В нем будут участвовать 18 стран. А уже 14 мая состоится финал конкурса Евровидения-2022, где будут соревноваться представители 25 стран: по 10 из лучших исполнителей каждого полуфинала, а также страны Великой Пятерки-организаторов Евровидения: Великобритании, Испании, Франции.
А пока еврофаны ждут начала песенного конкурса, украинская группа Kalush Orchestra и легендарные финские рокзвезды The Rasmus спели вместе. Коллективы спели треки друг друга — «Stefania» и «In the shadows».
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»