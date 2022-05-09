Завтра начинается «Евровидение-2022»: когда выступает Украина и где посмотреть

magictr | 09.05.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Завтра начинается" ;: когда выступает Украина и где смотреть

Kalush Orchestra. Фото: eurovision.tv

Украинская группа Kalush Orchestra будет выступать под номером 6.

Уже завтра, 10 мая, в 22:00 в итальянском городе Турин пройдет первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2022».< /p>

Представитель от Украины, группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» будет выступать под номером 6. Кстати, по данным букмекеров, украинцы являются абсолютными фаворитами. Шансы группы на победу оцениваются в 45%. Для сравнения, на втором месте Италия, шансы которой оценивают в 13%.

Всего в первом полуфинале будут бороться за право представить свою страну в финале конкурса 17 участников.

Смотреть трансляцию можно будет на :

  • телеканалы RU: КУЛЬТУРА или в приложении «Действие» в категории «Действие TV»;
  • фейсбук-странице Евровидения;
  • сайте Общественное Евровидение.

Комментировать шоу неизменный ведущий Тимур Мирошниченко, который более 15 лет является украинским голосом Евровидения.

Отметим, что в первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины.

Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять sms-сообщения на номер 7576с номером участника, за которого голосуете. Стоимость отправления с украинских операторов — 5,31 грн. с учетом НДФ и ПФ. Ограничение — 20 голосов с одного номера.

Второй полуфинал состоится 12 мая также в 22:00. В нем будут участвовать 18 стран. А уже 14 мая состоится финал конкурса Евровидения-2022, где будут соревноваться представители 25 стран: по 10 из лучших исполнителей каждого полуфинала, а также страны Великой Пятерки-организаторов Евровидения: Великобритании, Испании, Франции.

А пока еврофаны ждут начала песенного конкурса, украинская группа Kalush Orchestra и легендарные финские рокзвезды The Rasmus спели вместе. Коллективы спели треки друг друга — «Stefania» и «In the shadows».

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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