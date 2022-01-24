Завтра на украинские дороги выедут скрытые патрули
У патрульных пока четыре таких авто. Фото: Департамент патрульной полиции
Во вторник, 25 января, в 8:00, полицейские автомобили-«фантомы», которые будут скрыто фиксировать нарушение скоростного режима водителями, выедут на полноценное патрулирование.
Правда, таких машин у патрульных только четыре, но в течение года запланировано купить еще 30. Где-то завтра будут ездить «фантомы», не сообщается, но, очевидно, что Киев без внимания не останется.
Как рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сейчас это автомобили Skoda Kodiaq без опознавательных знаков правоохранителей. Впрочем, в дальнейшем марки и модели авто не будут называть, потому что, по его словам, противоречит концепции использования таких комплексов.
Машины оснащены системами контроля скорости транспортных средств. «Фантомы» могут это делать во время движения в общем потоке, а также из «засады» на обочине дороги. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных.
После этого информация отправляется в центральную систему, которая автоматически формирует постановления об административных правонарушениях.
«К ответственности, в таком случае, привлекается владелец авто или надлежащий пользователь. Почти все правонарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя», — пояснил Алексей Белошицкий. форменной одежде.
«Например, проезд на красный свет или сечение двойной сплошной, где это действительно могло привести к сверхсерьезным последствиям», — рассказал Алексей Белошицкий.
Заместитель начальника Департамента патрульной , что введение «фантомов» поможет уменьшить количество погибших и пострадавших на украинских дорогах.
Да, сегодня, 24 января, под Киевом на Одесской трассе произошло ужасное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и влетел на скорости под стоявшую на обочине фуру. В результате аварии водитель и его трое пассажиров погибли на месте.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»