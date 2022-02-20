Завтра на некоторых улицах столицы ограничат движение
20.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Завтра на некоторых улицах столицы ограничат движение. Фото: Бориса Корпусенко
В понедельник, 21 февраля в Голосеевском районе на двух улицах частично ограничат движение транспорта. Возможно временное перекрытие движения.
«На улицах Жулянской и Чабановской будут выполнять текущий ремонт с 09:00 до 17:00»,— говорится в сообщении Киевавтодора.
Работы будут продолжаться в течение 21 февраля.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в марте стартует ремонт Крещатика. Движение транспорта перекрывать не будут
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»