Завтра на некоторых улицах столицы ограничат движение

magictr | 20.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Завтра на некоторых улицах столицы ограничат движение

Завтра на некоторых улицах столицы ограничат движение. Фото: Бориса Корпусенко

В понедельник, 21 февраля в Голосеевском районе на двух улицах частично ограничат движение транспорта. Возможно временное перекрытие движения.

«На улицах Жулянской и Чабановской будут выполнять текущий ремонт с 09:00 до 17:00»,— говорится в сообщении Киевавтодора.

Завтра на некоторых улицах столицы ограничат движениеРаботы будут продолжаться в течение 21 февраля.

Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в марте стартует ремонт Крещатика. Движение транспорта перекрывать не будут

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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