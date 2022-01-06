Завтра могут закрыть на вход пять столичных станций метро
7 января возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро в центре города.
По информации КП «Киевский» метрополитен , в частности, при необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».
В центре столицы продолжают работать новогодне-рождественские локации, где можно почувствовать атмосферу праздничного Киева. Посетить локацию на Софиевской площади можно до 16 января, на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов — до 23 января.
Призываем во время празднований соблюдать противоэпидемические мероприятия. В частности, не забывать о масковом режиме, физической дистанции, а также обрабатывать руки антисептиками.