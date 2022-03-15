Завтра киевляне не смогут посетить врача или аптеку

magictr | 15.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Завтра киевляне не могут ли аптеку

Запасаться лекарством при необходимости нужно сегодня до вечера. Фото из открытых источников

Киевлян просят планировать посещение амбулаторных медучреждений и аптек с учетом усиленного комендантского часа, который начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7 утра 17 марта.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург призвала киевлян планировать посещение семейных врачей, узких специалистов в консультативно-диагностических центрах, а также аптечных учреждений с учетом комендантского часа.

«В Киеве объявлено марта до 07:00 17 марта. В настоящее время стационарные коммунальные медицинские учреждения столицы и Центр экстренной медицинской помощи будут работать, — отметила Валентина Гинзбург. —

Однако центры первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностические центры не будут принимать пациентов. Также советую запастись всеми необходимыми лекарствами: посетить аптеки сегодня с учетом времени, которое понадобится для возвращения домой до 20:00».

В то же время стационарные медучреждения (больницы) работают и безотказно оказывают помощь больным, нуждающимся в госпитализации. Так же безотказно выполняет экстренные вызовы бригады «скорой».

Кроме того, в столице работает служба «Совет врача по телефону». По номерам: 15-83 или (044) 235-01-01 (с мобильного) можно позвонить по телефону и получить консультацию относительно неотложных состояний.

Также киевляне могут получить психологическую поддержку по телефону .

Телефоны психологов КНП «Клиническая больница «ПСИХИАТРИЯ»:

• (063) 322-83-79 — Шубина Алена Анатольевна

• (050) 736-62-08 — Романец Татьяна Юрьевна

• (050) 699-16-23 — Федосова Людмила Алексеевна

• (067) 279-44-34 — Белая Наталья Ивановна

Напомним, на период военного положения в Украине, инсулин для пациентов будут отпускать бесплатно.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr