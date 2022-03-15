Завтра киевляне не смогут посетить врача или аптеку
Запасаться лекарством при необходимости нужно сегодня до вечера. Фото из открытых источников
Киевлян просят планировать посещение амбулаторных медучреждений и аптек с учетом усиленного комендантского часа, который начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7 утра 17 марта.
Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург призвала киевлян планировать посещение семейных врачей, узких специалистов в консультативно-диагностических центрах, а также аптечных учреждений с учетом комендантского часа.
«В Киеве объявлено марта до 07:00 17 марта. В настоящее время стационарные коммунальные медицинские учреждения столицы и Центр экстренной медицинской помощи будут работать, — отметила Валентина Гинзбург. —
Однако центры первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностические центры не будут принимать пациентов. Также советую запастись всеми необходимыми лекарствами: посетить аптеки сегодня с учетом времени, которое понадобится для возвращения домой до 20:00».
В то же время стационарные медучреждения (больницы) работают и безотказно оказывают помощь больным, нуждающимся в госпитализации. Так же безотказно выполняет экстренные вызовы бригады «скорой».
Кроме того, в столице работает служба «Совет врача по телефону». По номерам: 15-83 или (044) 235-01-01 (с мобильного) можно позвонить по телефону и получить консультацию относительно неотложных состояний.
Также киевляне могут получить психологическую поддержку по телефону .
Телефоны психологов КНП «Клиническая больница «ПСИХИАТРИЯ»:
• (063) 322-83-79 — Шубина Алена Анатольевна
• (050) 736-62-08 — Романец Татьяна Юрьевна
• (050) 699-16-23 — Федосова Людмила Алексеевна
• (067) 279-44-34 — Белая Наталья Ивановна
Напомним, на период военного положения в Украине, инсулин для пациентов будут отпускать бесплатно.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»