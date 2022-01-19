Завтра депутаты Киевсовета соберутся на пленарное заседание

magictr | 20.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Завтра депутаты Киевсовета соберутся& заседание

Киевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов

Завтра, 20 января, состоится пленарное заседание сессии Киевского городского совета IX созыва.

Пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва состоится в зале заседаний (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж).

В повестке дня около 300 вопросов, из которых очень много важных для города и киевлян.< /p>

Начало заседания — в 11:00.

Онлайн-трансляция пленарного заседания будет обеспечена на официальном сайте Киевского городского совета, официальной странице в Youtube.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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