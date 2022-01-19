Завтра депутаты Киевсовета соберутся на пленарное заседание
20.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Киевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов
Завтра, 20 января, состоится пленарное заседание сессии Киевского городского совета IX созыва.
Пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва состоится в зале заседаний (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж).
В повестке дня около 300 вопросов, из которых очень много важных для города и киевлян.< /p>
Начало заседания — в 11:00.
Онлайн-трансляция пленарного заседания будет обеспечена на официальном сайте Киевского городского совета, официальной странице в Youtube.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»