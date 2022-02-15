Завралась: пограничники не выдавали Алине Паш справку о поездке в Крым
Алина Паш во время выступления на нацотборе. Фото: Общественное вещание
Певица Алина Паш все же ездила в Крым через Москву, а справка, которую ранее обнародовали — оказалась поддельной.
Сегодня, 15 февраля, Государственная пограничная служба сообщила, что не выдавала справку победительницы Нацотбора на Евровидение-2022 Алини Паш. Справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году вероятно подделали. Евровидение. Сообщаем, нам неизвестно, что за документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся»,— прокомментировали «Украинской правде» пограничники.
Напомним, что перед финалом представители «Общественного» попросили у Алины Паш документы, подтверждающие, что она не нарушала ЗУ и ехала в Крым через украинский контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка».
Паш предоставила документы — мол, все законно. Однако зрители не верили требовали показать подтверждение от Государственной пограничной службы Украины.
Факт того, что Паш нарушила Закон Украины подтверждают в базе «Миротворец». С 2019 года певица вписана тудаза «Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».
Через скандал Общественный вещатель обращался в ГНСУ, чтобы узнать правдивость представленных документов Паш. Однако медиа сообщило, что «получило отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными». И на днях Общеник обратился к пограничникам во второй раз. Кстати, в комментарии Украинской правде спикер ГНСУ сообщил, что они готовы предоставить информацию вещателю.
Отметим, что вчера, 14 февраля, на пресс-конференции по участию Алины Паш в конкурсе, Николай Чернотицкий, председатель правления «Общественного» заверил, если Алина Паш действительно ездила в Крым через Москву — ее автоматически дисквалифицируют, а на Евровидение-2022 поедет участник, занявший в финале нацотбора второе место, то есть Kalush Orch> Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»