Завоевали лидерство. Выступление Kalush Orchestra в полуфинале Евровидения собрало более миллиона просмотров
Наша группа подтвердила реноме фаворита в начавшемся в Турине песенном конкурсе.
Фото "Общественного" A A+ A++
Событие: В Турине на арене PalaOlimpico прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение — 2022», в котором приняла участие украинская группа Kalush Orchestra. Во время выступления украинцы «взорвали» весь зал, а менее чем за сутки собрали более миллиона просмотров на YouTube.
Детали и комментарии:Выступление именно украинской группы стало самым популярным в Сети среди всех участников первого полуфинала. Он занимает 3-е место в трендах YouTube, при этом лидирует только запись полной трансляции первого полуфинала конкурса. Вслед за украинскими исполнителями наиболее популярными выступлениями первого полуфинала являются песня «Sekret» от участницы из Албании, песня «Die Together» от исполнительницы из Греции и песня «Trenuleiul» группы из Молдовы.
Украинская группа, которую назвали в честь Калуша, родного города основателя и солиста Олега Псюка, прогнозируемо прошла в финал «Евровидения-2022». 27-летний Олег Псюк посвятил песню Stefania своей маме и всем женщинам, предохраняющим своих детей от ужасов войны. Песня в форме колыбельной, и Псюк ее исполняет, ностальгируя по своему детству. «Стефания мама, мама Стефания, расцветает поле, а она седеет, спой мне, мама, колыбельную, хочу еще услышать твое родное слово». Лирический герой с годами все больше и больше начинает понимать, насколько он ценит свою маму.
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«Мы очень рады, что смогли пройти в финал, и очень благодарим всех, кто нас поддерживал», — сказал на пресс-конференции Олег Псюк. — По телефону с мамой еще не говорил, но переписывался и сказал своей девушке позвонить. Сейчас она уже спит, наберу утром. Нужно сконцентрироваться и показать нашу культуру, живую музыку, которая очень интересна и имеет свой почерк».
Второй полуфинал состоится 12 мая, а 14 мая – финал, в котором примут участие 25 участников: по 10 из полуфиналов и представители «большой пятерки» — Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции Основными конкурентами Kalush Orchestra в финале будут итальянцы Мамуд и Бланко, в клипе которых показаны лирические отношения между двумя ребятами. процентов шансов со 100, а итальянской – 11 процентов.Третье место в списке фаворитов от букмекеров занимает британец Сэм Райдер, который споет песню о верном космонавте, его шансы оценивают в 10 процентов.