Завершилось голосование за новые названия станций столичного метро: избравшие киевляне
Станция Дружбы народов. Фото: Ольга Косова
Свою позицию высказали более 170 тысяч пользователей
Отбор предложений для переименования проводился до 1 мая. После этого, до 9 мая, проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов. Результатами поделился глава КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский. По мнению общественности:
- Станция «Берестейская» должна называться «Бучанская».
- Станция «Площадь Льва Толстого» должна быть переименована в честь «Василия Стуса».
- «Героев Днепра» должна стать «Героев Украины».
- «Минская» — «Варшавской».
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- «Дружбы народов» — «Ботанической».
«В ближайшее время подготовим проект решения для рассмотрения на заседание Киевского городского совета»,— отметил Виктор Брагинский.
Под постом киевляне уже критикуют избранные названия.
«Не Героев Украины, а Украинских Героев!!! Ибо звание Героя Украины носят не всегда достойные люди, а истинные герои снова будут в стороне», — пишет Галина Осетянова.
«Чем столица Польши заслужила на „свою“ станцию Киевского метрополитена больше, чем столица Великобритании, США, Литвы и т.д. — стран, которые являются нашими друзьями и партнерами не меньше, чем Польша?! Более того, такое название не будет выполнять ни одной ориентировочной функции для жителей и гостей города, ведь синяя ветвь метро ведет на север, а Варшава лежит на Запад от Киева. Так, Варшавская трасса в другом месте, — считает Михаил Кормило. — Чем Буча заслужила название своего станции метро в Киеве больше, чем Бородянка, Ворзель, Гостомель, Ирпень или другие города и городки Киевщины, которые сильно пострадали от московинской агрессии в этой войне, однако не покорились оккупантам! И причем она к красной линии метро?!»
«Есть вероятность, что названия даны под впечатлением от текущих событий, но это не самый лучший фон для принятия решений на многие годы. Надеюсь, Киевсовет привлечет экспертов по топонимике, чтобы и они сказали свое слово», — замечает Арсен Арсененко.
Процесс дерусификации продолжается. Так, в столице киевляне предлагают переименовать 467 городских объектов. Рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с российской федерацией и ее сателлитами, планируют продлить до 9 июня этого года и провести в приложении «Киев Цифровой».
Для чего нам нужно это переименования, на каких названиях настаивают историки и киевляне, почему нельзя оставлять Минску, но надо покинуть Берестейскую, и что так с Пушкиным,— в интервью «Вечернему Киеву» с Наталией Старченко, доктором . strong>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»