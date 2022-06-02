Завершено расследование по делу виктора медвечука, – ДБР
Какое наказание грозит куму путина?
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Фото: СБУ A A+ A++ < fa-star-o">
Событие: Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование уголовного производства против кума путина виктора медведчука. Народному депутату от ОПЗЖ инкриминируют совершение правонарушений по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за государственную измену и нарушение законов и обычаев войны.
Детали и комментарии:«Виктор Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от политической партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», который находится в розыске, должностными лицами российской федерации и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей незаконной добычи нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым, которые, согласно Конституции Украины, являются собственностью украинского народа», – говорит Ольга Чиканова, спикер ДБР.
Кроме того, по данным следствия. Медведчук оказал помощь руководству россии в проведении подрывной деятельности против Украины. Он собирал информацию о местах дислокации наших военных формирований, проведении мероприятий боевой подготовки, способствовал привлечению украинцев к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации.
Обвиняемому грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой, резюмируют в ДБР
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Напомним, дело Медведчука продолжается еще с прошлого года. Сначала его обвиняли в разграблении национальных ресурсов в Крыму. 13 мая 2021 Печерский районный суд Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест. 8 октября Медведчуку было объявлено новое подозрение. в госизмене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля на оккупированную территорию. 12 октября политика снова отправили под домашний арест. А 27 февраля 2022 года стало известно, что Медведчук скрылся. 18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал нардепа. 12 апреля кума путина задержали, когда он пытался бежать в Россию через приднестровье. 20 января 2022 года управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело против него и трех граждан Украины санкции за «участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины». 4 апреля 2022 года руководитель Bellingcat Христо Грозев заявил, согласно достоверным источникам известно, что тарас казак является российским агентом. В декларации казак скрыл нефтедобывающий бизнес супруги на россии. Также он фигурирует в деле уклонения от уплаты налогов компанией «Тедис». Участвовал в схеме по продаже антрацита из оккупированного Донбасса под видом угля из ЮАР.