Заведения внешкольного образования Киева возобновили работу онлайн
Подготовленные видео пригодятся детям. Фото из открытых источников
На официальных страницах заведений внешкольного образования Киева постоянно размещаются актуальные полезные ссылки на материалы, анонсы онлайн-мероприятий по направлениям внешкольного образования, специальные интересные рубрики, чтобы заинтересовать детей, творческие работы учащейся молодежи Киева.
< Полезные и интересные материалы излагаются на Фейсбук-страницах заведений внешкольного образования столицы:
Киевский Дворец детей на юношества
Киевская Малая академия наук учащейся молодежи
Киевский центр детско-юношеского туризма, краеведения и военно-патриотического воспитания
Центр творчества «Шевченковец»
Центр внешкольной работы Святошинского района города Киева
Киевский государственный дом художественного и технического творчества
Следите за ежедневными обновлениями на коммуникационных платформах вышеупомянутых заведений и на странице Департамента образования и науки Киева.
Кроме того, на сайте Украинского Государственного Центра Позишкольного Образования будет появляться ро состав записанных занятий на неделю. Там можно найти много занятий от заведений внешкольного образования Киева и других регионов Украины.
Материалы создавались в разных коллективах и кружках для дистанционного обучения в мирное время. Но сейчас эти видео пригодятся для детей и взрослых со всей Украины — как средство переключиться.
В столице рассказали, как возобновляют обучение для школьников. Учащихся появилась возможность начать в дистанционном режиме постепенную подготовку к возобновлению образовательного процесса.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»