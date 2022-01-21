Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

magictr | 21.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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Заседание Киевсовета 20&nbsp

фото Бориса Корпусенко

20 января прошло пленарное заседание сессии Киевского городского совета IX созыва. В этот день городские депутаты приняли целевую программу «Защитник Киева» на 2022–2024 годы» и направили в Верховную Раду, Президента Украины и Офис Генерального прокурора обращение о недопущении осуществления политического преследования лидера оппозиции, пятого Президента Украины Петра Порошенко.

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Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20&января: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20&января: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20&январь: интересные /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты /p></p> <p><img class=

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

Заседание Киевсовета 20 января: интересные моменты

фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»< /p>

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