Запугивал и насиловал. Правоохранители сообщили о подозрении еще одному военному россии
Свидетели опознали и подтвердили факты преступлений, совершенных уроженцем Республики Татарстан.
Событие:Киевская областная прокуратура вместе с СБУ идентифицировали еще одного солдата россии, подозреваемого в причастности к изнасилованиям. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны и уже сообщили о подозрении.
Детали и комментарии:«В марте 2022 года он вместе и сослужащим ворвались в частный дом в селе Броварского района, — рассказала в Facebook генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова. — Он приказал сообщнику закрыть всех жильцов дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал. Уже через несколько дней военное преступление повторилось: этот же военнослужащий вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством».
По словам Венедиктовой, речь идет о 20-летнем Булате Фассахове, радиотелефонисте гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ. В СБУ добавили, что Фассахов – mdash; уроженец Республики Татарстан. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений».
О зверствах вражеских военных рассказали для проекта «Украинский свидетель» и жители села Свободное Херсонской области. «На второй или третий день оккупации они девушку беременную изнасиловали, – говорит Анатолий Бондаренко, житель Свободного, в котором до оккупации проживало 60 человек, а ныне – 20. – Я понимаю, это такая беда для женщины. А еще через несколько дней — 83-летнюю бабушку».
читайте также: «Пациент скорее мертв, чем жив». В Москве стартовал саммит ОДКБ
В общем, как информирует Офис генерального прокурора, в настоящее время 41 российский военнослужащий подозревается в военных преступлениях. На горячую линию Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой поступило обращение о 103 случаях сексуальных преступлений на недавно освобожденных от российских захватчиков территориях Украины. «Известно и о 12 случаях принудительной беременности среди пострадавших от изнасилований, но их на самом деле больше — только малый процент пострадавших готов рассказывать о том, что с ними произошло», — сказала в комментарии Радио Свобода омбудсменка Людмила Денисова.
Психологиня Александра Квитко, которая привлечена для работы на горячей линии омбудсменки, отметила, что она работает с пятью девушками в возрасте 14-18 лет, которые забеременели из-за изнасилования. солдатами.