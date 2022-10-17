Запорожская АЭС снова обесточена из-за обстрелов рашистов
«Энергоатом» призывает мировое сообщество вывести с территории станции всех оккупантов и вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины
Фото "Энергоатома". A A+ A++
Событие: В результате обстрела российскими военными отключилась последняя линия связи Запорожской атомной электростанции с энергосетью. Об этом сообщила прессслужба «Энергоатома» в Telegram.
Детали и комментарии:«Рашистские террористы изменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС, — говорится в сообщении. — Так, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры в результате чего в 03:59 выключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская».
В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных потребностей крупнейшей в Европе АЭС и произошел запуск дизель-генераторов. Кроме того, выключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС — Днепровская, но без влияния на погрузку ПАЭС. «В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира», — отметили в «Энергоатоме».
Отметим, ранее в «Энергоатоме» предупреждали, что постоянные перебои с электропитанием ЗАЭС могут привести ко второй «Фукусиме». «Оккупанты, среди прочего, повредили административное здание, учебный центр и один из блоков АЭС, они составляют оборудование и грузовики, что создает высокую угрозу пожара, — цитирует DW главу «Энергоатома» Петра Котина. Никто не знает, что хранится в В настоящее время персонал пытаются заставить подписать с россией трудовые договоры. — сказал Котин, добавив, что около ста человек были задержаны, и никто не знает, что с ними произошло.
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По его мнению, на Запорожской АЭС сохраняется самая высокая угроза атомной аварии. Котин отметил, что такая авария чуть ли не произошла уже трижды. Руководитель объяснил это тем, что ЗАЭС зависит от электропитания. При остановке системы охлаждения начинается расплавление топливных стержней реакторов. Котин сравнил это с атомной катастрофой на японской АЭС «Фукусима», где система электропитания была разрушена цунами, и через три часа началось расплавление стержней.
Отметим, что 11 марта 2011 года землетрясение и цунами привели к крупнейшей аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1» Авария, в результате которой расплавилась активная зона реакторов сразу на трех энергоблоках и повлекла за собой взрыв, стала самой масштабной после трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Более 18 000 человек погибли, а почти полмиллиона потеряли свое жилье и были вынуждены переехать. И даже несмотря на усилия власти, десятилетия спустя тысячи местных жителей до сих пор не могут вернуться домой из-за угрозы радиоактивного облучения и отсутствия инфраструктуры на заброшенных территориях.