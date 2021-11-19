«Запорожцы» в Монте-Карло: впервые в истории открытия легендарного авторали состоится в Киеве
Украинские экипажи начали готовиться к зимней гонке еще с лета
Украинские гонщики будут участие в историческом «Rallye Monte-Carlo Classique». Легендарная гонка, основанная в 1911 году, проводит Королевский автомобильный клуб Монако. Официальная церемония открытия ралли состоится 24 января следующего года в Киеве.
Украинские экипажи будут стартовать со столицы на шести ретро «Запорожцах», в том числе на «горбатом» ЗАЗ-965 и «ушатом» ЗАЗ-966. Будут участвовать в гонках ретро автомобилей и киевляне. В столичном экипаже — специалисты коммунального предприятия «Киевпасстранс»: чемпион по авторали Украины Роман Щипков (командор всей нашей команды) и заслуженный тренер по техническим видам спорта, 80-летний ветеран автоспорта Виктор Поваров. Их, как и другие экипажи, ждет сверхсложное испытание — ночная зимняя гонка по горной местности.
В течение трех суток водители будут ехать по трассе протяженностью почти 1000 км. Победителями считаются все экипажи, которые доберутся до финиша, ведь соревнования проходят на авто, которым более 60 лет. Чтобы удачно выступить в Монте-Карло, украинская команда в декабре отправится в Карпаты, где будет осуществлять трену. автодорогами. Об этом «Вечернему Киеву» рассказал Роман Щипков, который, кстати, уже 10 лет работает в Киевпасстрансе директором исторического экспозиционно-реставрационного центра (ИЭРЦ) и заботится о сохранении раритетных экспонатов.
Также он является вице-президентом общественной организации «Возрожденный киевский клуб автомобилистов», существовавший в Киеве с 1904 года. Именно благодаря настойчивости этой организации украинская команда впервые попадет на Rallye Monte-Carlo Classique.
«Мы несколько лет переписывались с Королевским автомобильным клубом Монако по поводу участия в гонках. Дело в том, что к классическому ралли допускают только модели автомобилей до 1956 года выпуска. Впрочем, к 60-летию выхода «Запорожца» в 2020 году автомобильный клуб Монако сделал исключение из правил и допустил к соревнованиям два автомобиля ЗАЗ. Однако из-за пандемии коронавируса проведение ралли отложили на год. Впрочем, есть очень приятная новость — вместо двух автомобилей в гонке позволили участвовать шести украинским машинам», — рассказал Роман Щипков.
По его словам, каждый экипаж команды уже получил письмо-согласование комитета по отбору автомобилей участников. В составе украинской команды, не только самые уважаемые ветераны автоспорта, но и молодежь из Киева, Львова, Запорожья, Черновцов, Тернополя, Донецка и Черкасс.
«Жемчужиной нашей команды является женский экипаж. Планируем в этом году провести презентации участников ралли и авто в Киеве, Львове, Тернополе и Запорожье. Познакомим украинцев с каждым экипажем. Ралли в Монте-Карло наблюдают во всем мире. Надеемся, что достойно представим Украину. Наш девиз: „Украинцы на украинских авто“! Кроме того, встранская команда согласовала с Королевским клубом проведение официальной церемонии старта „Rallye Monte-Carlo Classique“ в Киеве»,— рассказал Роман Щипков .
Он также призывает спонсоров откликнуться и поддержать команду.
Кстати, не так давно в Киеве прошел 13-й фестиваль «Old Car Land», на котором представили сотни раритетных машин, в частности, «ушастые» и «горбатые» ЗАЗ.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»