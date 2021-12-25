Заплатить за коммунальные услуги и пожаловаться на их качество можно будет одновременно
За коммуналку будут платить по-новому. Фото: Наталья Слинкина
В Украине появится единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг.
В правительстве уже создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проект-системы под названием «Пространство жилищно» -коммунальных услуг».
Это, как уверяют, будет единственный инструмент, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ.
Система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг , предоставит возможность прозрачного управления жилищным фондом и домом. А также — возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг.
Кроме того, граждане смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства. Таким образом государство получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.
В правительстве считают, что такая система позволит значительно повысить качество и эффективность работы коммунального сектора.
Напомним, за тепло и горячую воду киевляне будут рассчитываться по-новому.
Из декабря в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг структура платы за тепло и горячую воду будет отражаться по-другому. В платежках появятся новые строки с оплатой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»