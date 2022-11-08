Западные СМИ активно продвигают тему переговоров Киева с Москвой. Почему это происходит?
В СНБО и Офисе президента дали ответ «миротворцам».
Фото: коллаж 24 канала A A+ A++
Событие: Западная пресса начала активно продвигать тему переговоров между Украиной и Россией. СМИ ссылаются на источники власти США и штаб-квартиры НАТО, якобы они допускают переговоры между Москвой и Киевом, когда ВСУ отвоюют Херсон.
Детали и комментарии:Может показаться, что Запад хочет повлиять на риторику украинской власти. Однако если бы действительно было такое намерение, мы гораздо раньше услышали бы ответные сигналы. Об этом 24 каналу сказал политолог и аналитик Internews Украина Владислав Фарапонов.
Он утверждает, что на активизацию вопроса переговоров повлияла совокупность ряда факторов. Это, в частности, промежуточные выборы в США, риторика некоторых кандидатов на должности в Конгрессе о том, что Украину не будут поддерживать как раньше, поэтому нужно завершать войну из-за переговоров, а также продолжающиеся удары по инфраструктуре нашего государства.
«Мы можем лишь догадываться, говорил ли об этом, например, господин Салливан. Но раньше четко раздавалось мнение о том, что только Украине решать когда и как завершать войну. Здесь такой намек на переговоры», — сказал он. отмечает политолог. В этом смысле вряд ли что-то изменилось.
Если бы Запад действительно хотел, чтобы мы такую риторику не начинали вообще, то призывы к украинской власти, чтобы они начали демонстрировать хотя бы видимость готовности к переговорам, звучали бы раньше. ; подчеркивает Владислав Фарапонов.
По его словам, вопрос переговоров имеет, в частности, американское измерение. Мы помним майские заявления Дональда Трампа о том, что будь он президентом – войны бы не было. Более того, на одной из встреч он очень оскандалился, заявив, что доверяет Путину, который сказал, чтобы тот в выборы не вмешивался. Де-факто Трамп подверг сомнению информацию от правоохранительных органов и всех служб, это был серьезный скандал в США. Если говорить о европейцах – это энергетическое измерение. «Европейские политики используют отдельное выражение о том, что повышение цен – это налог на войну», – подчеркивает политолог.
Эти два измерения частично сочетаются. Переговоры выглядят самым легким путём для тех, кто не хочет разбираться в этих всех деталях, – считает аналитик Internews.
О необходимости переговоров между Украиной и Россией для завершения войны снова заговорил и Президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает TF1 INFO. Он считает, что это должно быть возможно «сделать на условиях и в то время, которые будут избраны Украиной».
«Текущий контекст не позволяет дать оперативные объяснения по этому поводу. Со своей стороны, я продолжаю считать, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров», – отметил Макрон во время пресс-конференции на 27-й Климатической конференции ООН в Египте.
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По мнению президента Франции, это должно быть возможно «сделать на условиях и в то время, которые будут избраны Украиной».
Между тем, в МИД РФ хотят, чтобы Украина проявила «добрую волю» и пошла на переговоры. Больше никаких условий не выдвигают. Об этом сегодня заявил заместитель министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает «Интерфакс».
«С нашей стороны предыдущих условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю», – добавил он.
В то же время, Руденко пожаловался на то, что в Украине действует решение Совета национальной безопасности и обороны, которое не допускает ведения переговоров с нынешними властями РФ.
Восстановление мирных переговоров с Россией это не вопрос освобождения только одного Херсона, других оккупированных городов или части территорий, а выполнение оккупантами ключевого условия. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода. По его словам, есть четкая официальная позиция Киева и она зафиксирована президентом Владимиром Зеленским.
«Россия не предлагает никаких переговоров и никогда не предлагала. Россия сначала официально на переговорных площадках предлагала ультиматумы. И сегодня тоже настаивает на ультиматуме», – сказал он.
Подоляк также подчеркнул, что западные партнеры, в том числе США, не заставляют Киев договариваться с Москвой. По его словам, они предоставляют Украине «достаточно эффективное оружие», которое поможет деоккупировать украинскую территорию.
А секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что главное условие президента Владимира Зеленского в переговорах – восстановление территориальной целостности нашей страны.