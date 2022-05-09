Заморозки и грозы: какой на этой неделе будет погода в Киеве и области

magictr | 09.05.2022 | Новости | Комментариев нет

Заморозки и грозы: какой на этой неделе будет погода в Киеве и области

Иллюстративное фото: Михаил Марков

В ближайшие дни в столице и на Киевщине погода будет сложной и сюрпризами.

< В Киевской области синоптики объявили I уровень опасности из-за заморозков на почве. Их следует ожидать ночью 10 и 11 мая.

В Киеве на этой неделе синоптики прогнозируют грозу и переменную температуру воздуха.

В понедельник, 9 мая, в течение дня в Киеве будет солнечная и теплая без осадков, но с сильным ветром со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в столице в понедельник днем ​​будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла. Во вторник, 10 мая, воздух в Киеве ночью — от 6 до 8 градусов тепла. Осадков в эти дни синоптики не прогнозируют.

В среду, 11 мая, в Киеве сохранится теплая погода с температурой воздуха от 18 до 20 градусов тепла, без осадков. днем синоптики прогнозируют грозу с сильным ветром со скоростью 7-12 метров в секунду с температурой воздуха до 26 градусов тепла. Днем в пятницу, 13 мая, в столице будет солнечная погода. /p>

Как сообщал «Вечерний Киев», в этом году апрель отметился холодной погодой. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура апреля в Киеве составила +8,1°С, что на 1,9°С ниже климатической нормы.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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