Заморозки и грозы: какой на этой неделе будет погода в Киеве и области
Иллюстративное фото: Михаил Марков
В ближайшие дни в столице и на Киевщине погода будет сложной и сюрпризами.
< В Киевской области синоптики объявили I уровень опасности из-за заморозков на почве. Их следует ожидать ночью 10 и 11 мая.
В Киеве на этой неделе синоптики прогнозируют грозу и переменную температуру воздуха.
В понедельник, 9 мая, в течение дня в Киеве будет солнечная и теплая без осадков, но с сильным ветром со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в столице в понедельник днем будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла. Во вторник, 10 мая, воздух в Киеве ночью — от 6 до 8 градусов тепла. Осадков в эти дни синоптики не прогнозируют.
В среду, 11 мая, в Киеве сохранится теплая погода с температурой воздуха от 18 до 20 градусов тепла, без осадков. днем синоптики прогнозируют грозу с сильным ветром со скоростью 7-12 метров в секунду с температурой воздуха до 26 градусов тепла. Днем в пятницу, 13 мая, в столице будет солнечная погода. /p>
Как сообщал «Вечерний Киев», в этом году апрель отметился холодной погодой. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура апреля в Киеве составила +8,1°С, что на 1,9°С ниже климатической нормы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»