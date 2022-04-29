Заминировали даже детские вещи и колыбели, саперы, работающие в Киеве и области
На окраинах столицы и в самом городе продолжаются работы по разминированию местности.
В окрестностях столицы и в самом городе продолжаются работы по разминированию местности.
Пиротехнические подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Отступая, кафиры миновали все на своем пути, масштабы поражают даже самых опытных специалистов.
Как рассказали в Киевской военной администрации, взрывчатку устанавливали, как на детскую посуду или кроватки, так и на подъезд. /p>
Саперы, которые сейчас работают над расчисткой территории, уже это документируют. По словам одного из представителей службы, по масштабам такой загрязненной территорией взрывоопасными предметами, в условиях жилой застройки, никто в мире не встречался:
«Звери так проходят, а не люди. В одном доме граната задвинута в стакан, выдернули кольцо, а сверху детская чашка, чтобы ребенок пришел взял свою чашку и граната выкатилась под ноги. Есть заминированные детские вещи. Заминированная детская люлька специально для того, чтобы люди пришли, перестелили ее, и во время того, когда будет подниматься подушка, раздался взрыв. Это просто война между людьми и зверями».
Военная администрация отмечает необходимость соблюдения правил безопасности обращения в местах, где раньше велись боевые действия.
Внимание! Запомните:
- Запрещено съезжать на обочину дорог.
- Запрещено подходить к поврежденной военной технике.
- Запрещено заходить за ограждение и игнорировать знаки опасности.
- Запрещено заходить на военные позиции и фортификационные сооружения.
Если обнаружили взрывоопасный предмет:
- Не берите его в руки.< /li>
- Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.
- Не вытаскивайте из земли.
- Не пытайтесь разобрать.
- Не разводите костер рядом.
Что вам необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:
- Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.
- Отйдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или сообщите о находке военных.
< li>Остановитесь, отметьте место находки подручными предметами.
Напоминаем, на территориях Южного, Северного и других городских кладбищ и колумбария продолжается выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов. В КГГА просят горожан воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения, в частности, во время поминальных дней.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»