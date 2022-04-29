Заминировали даже детские вещи и колыбели, саперы, работающие в Киеве и области

magictr | 30.04.2022 | Новости | Комментариев нет

На окраинах столицы и в самом городе продолжаются работы по разминированию местности.

В окрестностях столицы и в самом городе продолжаются работы по разминированию местности.

Пиротехнические подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Отступая, кафиры миновали все на своем пути, масштабы поражают даже самых опытных специалистов.

Как рассказали в Киевской военной администрации, взрывчатку устанавливали, как на детскую посуду или кроватки, так и на подъезд. /p>

Саперы, которые сейчас работают над расчисткой территории, уже это документируют. По словам одного из представителей службы, по масштабам такой загрязненной территорией взрывоопасными предметами, в условиях жилой застройки, никто в мире не встречался:

«Звери так проходят, а не люди. В одном доме граната задвинута в стакан, выдернули кольцо, а сверху детская чашка, чтобы ребенок пришел взял свою чашку и граната выкатилась под ноги. Есть заминированные детские вещи. Заминированная детская люлька специально для того, чтобы люди пришли, перестелили ее, и во время того, когда будет подниматься подушка, раздался взрыв. Это просто война между людьми и зверями».

Военная администрация отмечает необходимость соблюдения правил безопасности обращения в местах, где раньше велись боевые действия.

Внимание! Запомните:

  • Запрещено съезжать на обочину дорог.
  • Запрещено подходить к поврежденной военной технике.
  • Запрещено заходить за ограждение и игнорировать знаки опасности.
  • Запрещено заходить на военные позиции и фортификационные сооружения.

Если обнаружили взрывоопасный предмет:

  1. Не берите его в руки.< /li>
  2. Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.
  3. Не вытаскивайте из земли.
  4. Не пытайтесь разобрать.
  5. Не разводите костер рядом.

Что вам необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

  1. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

    2. < li>Остановитесь, отметьте место находки подручными предметами.

  2. Отйдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или сообщите о находке военных.

Напоминаем, на территориях Южного, Северного и других городских кладбищ и колумбария продолжается выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов. В КГГА просят горожан воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения, в частности, во время поминальных дней.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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