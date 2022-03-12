Заложники войны: в Киевской области о помощи просят приюты для животных
Контактный зоопарк «Парк XII месяцев» в критической ситуации
Приют для бездомных животных «Сириус», находящийся в селе Федоровка Киевской области, срочно нуждается в помощи . Из-за российских оккупантов он находится на грани исчезновения.
Об этом рассказала руководитель «Сириуса» Александра Мезинова.
«У нас закончился бензин, электричества и связи нет. Стараемся набирать воду в ближайшем пруду, ведь генератор завести нет возможности. Еда, несмотря на все попытки сэкономить, заканчивается. Есть запас до субботы. Район Дымерской ОТГ на грани гуманитарной катастрофы. Положительных сдвигов по созданию зеленого коридора нет, кафиры не дают согласия. Наше убежище на грани исчезновения»,— говорит Александра Мезинова.
Люди и животные оказались заложниками войны. Нет лекарств, еды, товаров первой необходимости.
В приюте говорят, что хотят эвакуировать животных. В настоящее время там ищут организации, которые помогут доставить животных за границу после создания коридора. -dopomogu-prosjat-pritulki-dlja-tvarin-fca42ef.jpg» alt=»Заложники войны: на Киевщине о помощи просят приюты для животных» />
Приюты хотят эвакуировать животных.
Похожая ситуация вГостомельскому приюту для животных.
«Уже третий день подряд в Гостомеле зеленые коридоры. Они только на эвакуацию людей. Заезжать с гуманитарной помощью не позволяют. Красный Крест Украины приняли от нас заявку наших потребностей, но уже третий день не отвечают нам. К сожалению, военные тоже ничем помочь нам не смогли. Приют был трижды обстрелян. Есть погибшие животные. Связь с убежищем на днях исчезнет»,— говорится в сообщении убежища.
Здесь 16 дней нет электроснабжения, генератор сломался. Воды хватит собакам на 48 часов. Почти 700 животных и уже 5 людей остро нуждаются в генераторе и топливе до него, воду людям и пищу для животных, баллон с газом и лекарства.
«Все это закуплено и ждет возможности завезти в приют»,— говорят волонтеры.
Животные из зоопарка «Парк XII месяцев» оказались в ловушке
Контактный зоопарк «Парк XII месяцев»< /strong>, расположенный в деревне Демидов, на Киевщине, — в критической ситуации. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал владелец Парка XII Месяцев Михаил Пинчук.
По его словам, сотрудники пытались эвакуировать хотя бы часть животных, но неудачно.
«Дизель закончился, идут морозы, мы начинаем гибнуть»,— написал Михаил Пинчук.
Остающиеся в городе города киевляне кормят уличных собак и котов.
Оксана КОШЕВА